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Утвержден и опубликован производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2021 год

Утвержден и опубликован производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2021 год

Министерство по социальной защите и труду ПМР утвердило производственный календарь и плановое количество рабочего времени на следующий год.

В утвержденном производственном графике для пятидневной 40-часовой рабочей недели на 2021 год выпадает 250 рабочих, 105 выходных и 10 праздничных дней, а для шестидневной рабочей недели – 302 рабочих, 53 выходных и 10 праздничных дней.

Общее количество рабочего времени при пятидневной 40-часовой рабочей неделе составляет 1 996 часов. Самым коротким месяцем в производственном графике будет январь (136 часов нормированного рабочего времени), а самыми продолжительными – декабрь (183 часа нормированного рабочего времени).

Общее количество рабочего времени при шестидневной 40-часовой рабочей неделе составляет 2 008 часов. Самым коротким месяцем в производственном графике будет январь (146 часов нормированного рабочего времени), а самыми продолжительными – декабрь (180 часов нормированного рабочего времени).

В производственном календаре нерабочие праздничные дни и дополнительные выходные дни предусмотрены на основании статей 111, 112 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики и Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 апреля 2020 года № 140 «О переносе выходных дней в 2021 году» (САЗ 20-18).

В соответствии с нормативными правовыми актами нерабочими праздничными днями в республике являются:

- 1, 2 и 3 января – Новый год;

- 23 февраля – День защитника Отечества;

- 8 марта – Международный женский день;

- 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся;

- 9 мая – День Победы;

- 2 сентября – День Республики;

- 7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.

Дополнительными выходными днями в 2021 году являются:

- Рождество Христово (7 января),

- второй день Пасхи (3 мая),

- второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших) (10 мая), определяемые по православному церковному календарю.

Предпраздничными рабочими днями в 2021 году, сокращенными на 1 час, являются:

- при пятидневной рабочей неделе: 27 февраля, 30 апреля, 1 сентября, 31 декабря;

- при шестидневной рабочей неделе: 22 февраля, 30 апреля, 8 мая, 1 сентября, 6 ноября, 31 декабря.

Согласно пункту 2 статьи 112 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.

В 2021 году при пятидневной рабочей неделе нерабочие праздничные дни 2 и 3 января, 1 и 2 мая, 9 мая, 7 ноября совпадают с выходными днями (суббота и воскресенье). Следовательно, эти дни переносятся на следующие после праздничного рабочие дни – на понедельник и вторник (4 и 5 января, 3 и 4 мая, 10 мая, 8 ноября).

При шестидневной рабочей неделе перенесенными выходными днями являются 4 января, 3 мая, 10 мая и 8 ноября (понедельники), совпадающими с нерабочими праздничными днями 3 января, 2 мая, 9 мая и 7 ноября (воскресенье).

Также в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2021 году предусмотрен перенос выходных дней при пятидневной рабочей неделе:

- с 16 января субботы на 6 января среду;

- с 30 января субботы на 8 января пятницу;

- с 27 февраля субботы на 22 февраля понедельник;

- с 11 сентября субботы на 3 сентября пятницу.

Следовательно, рабочими днями (при пятидневной рабочей неделе) в 2021 году объявлены 16 января, 30 января, 27 февраля и 11 сентября.

Производственный календарь на 2021 год разработан как для пятидневной, так и для шестидневной рабочей недели

Утвержден и опубликован производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2021 год

Утвержден и опубликован производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2021 год

В 2021 году при пятидневной рабочей неделе ожидаются новогодние каникулы продолжительностью десять дней: с 1 по 10 января, четыре дня отдыха в феврале: с 20 по 23 февраля и три дня отдыха в марте: с 6 по 8 марта. Майские праздники предусматривают период отдыха с 1 по 4 мая – 4 дня и с 8 по 10 мая – 3 дня. В сентябре месяце нас ожидают четырехдневные выходные – со 2 по 5 сентября.

Кроме того, трехдневный отдых предусмотрен на годовщину Великой Октябрьской социалистической революции с 6 по 8 ноября.


Утвержден и опубликован производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2021 год

Утвержден и опубликован производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2021 год

Утвержден и опубликован производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2021 год

  • Сегодня, 07:39
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