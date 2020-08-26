Министерство по социальной защите и труду ПМР утвердило производственный календарь и плановое количество рабочего времени на следующий год.
В утвержденном производственном графике для пятидневной 40-часовой рабочей недели на 2021 год выпадает 250 рабочих, 105 выходных и 10 праздничных дней, а для шестидневной рабочей недели – 302 рабочих, 53 выходных и 10 праздничных дней.
Общее количество рабочего времени при пятидневной 40-часовой рабочей неделе составляет 1 996 часов. Самым коротким месяцем в производственном графике будет январь (136 часов нормированного рабочего времени), а самыми продолжительными – декабрь (183 часа нормированного рабочего времени).
Общее количество рабочего времени при шестидневной 40-часовой рабочей неделе составляет 2 008 часов. Самым коротким месяцем в производственном графике будет январь (146 часов нормированного рабочего времени), а самыми продолжительными – декабрь (180 часов нормированного рабочего времени).
В производственном календаре нерабочие праздничные дни и дополнительные выходные дни предусмотрены на основании статей 111, 112 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики и Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 апреля 2020 года № 140 «О переносе выходных дней в 2021 году» (САЗ 20-18).
В соответствии с нормативными правовыми актами нерабочими праздничными днями в республике являются:
- 1, 2 и 3 января – Новый год;
- 23 февраля – День защитника Отечества;
- 8 марта – Международный женский день;
- 1 и 2 мая – День международной солидарности трудящихся;
- 9 мая – День Победы;
- 2 сентября – День Республики;
- 7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
Дополнительными выходными днями в 2021 году являются:
- Рождество Христово (7 января),
- второй день Пасхи (3 мая),
- второй понедельник после Пасхи (День поминовения усопших) (10 мая), определяемые по православному церковному календарю.
Предпраздничными рабочими днями в 2021 году, сокращенными на 1 час, являются:
- при пятидневной рабочей неделе: 27 февраля, 30 апреля, 1 сентября, 31 декабря;
- при шестидневной рабочей неделе: 22 февраля, 30 апреля, 8 мая, 1 сентября, 6 ноября, 31 декабря.
Согласно пункту 2 статьи 112 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
В 2021 году при пятидневной рабочей неделе нерабочие праздничные дни 2 и 3 января, 1 и 2 мая, 9 мая, 7 ноября совпадают с выходными днями (суббота и воскресенье). Следовательно, эти дни переносятся на следующие после праздничного рабочие дни – на понедельник и вторник (4 и 5 января, 3 и 4 мая, 10 мая, 8 ноября).
При шестидневной рабочей неделе перенесенными выходными днями являются 4 января, 3 мая, 10 мая и 8 ноября (понедельники), совпадающими с нерабочими праздничными днями 3 января, 2 мая, 9 мая и 7 ноября (воскресенье).
Также в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней в 2021 году предусмотрен перенос выходных дней при пятидневной рабочей неделе:
- с 16 января субботы на 6 января среду;
- с 30 января субботы на 8 января пятницу;
- с 27 февраля субботы на 22 февраля понедельник;
- с 11 сентября субботы на 3 сентября пятницу.
Следовательно, рабочими днями (при пятидневной рабочей неделе) в 2021 году объявлены 16 января, 30 января, 27 февраля и 11 сентября.
Производственный календарь на 2021 год разработан как для пятидневной, так и для шестидневной рабочей недели
В 2021 году при пятидневной рабочей неделе ожидаются новогодние каникулы продолжительностью десять дней: с 1 по 10 января, четыре дня отдыха в феврале: с 20 по 23 февраля и три дня отдыха в марте: с 6 по 8 марта. Майские праздники предусматривают период отдыха с 1 по 4 мая – 4 дня и с 8 по 10 мая – 3 дня. В сентябре месяце нас ожидают четырехдневные выходные – со 2 по 5 сентября.
Кроме того, трехдневный отдых предусмотрен на годовщину Великой Октябрьской социалистической революции с 6 по 8 ноября.