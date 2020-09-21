Президент Украины Владимир Зеленский считает, что несвоевременное информирование им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи стало результатом ошибки.
Это не является основанием для его отставки с поста главы государства, передает ria.ru Электронная петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована на сайте главы государства 8 июля. Автор петиции, политтехнолог Виктор Уколов, напомнил, что Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит украинское законодательство. Необходимое количество голосов она собрала за 9 дней.
В ответе на петицию Зеленский отметил, что его обещание покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством, и позиция по этому вопросу остается неизменной.
"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то она заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства", - завил Зеленский в ответе к петиции, размещённой на сайте президента в понедельник. По его словам, учитывая изложенное, принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется.
Ранее офис президента сообщил, что Зеленский лично уведомил национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о том, что нарушил законодательство и не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило на Зеленского два административных протокола за несвоевременную подачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Позже Зеленский задекларировал получение около полумиллиона долларов от продажи имущества.
Как сообщает пресс-служба, в 2019 году семья главы государства получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на общую сумму 188 тысяч долларов и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 191,7 тысячи долларов. Соответственно, стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов. Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение десяти дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.