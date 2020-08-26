По плану работы будут завершены в конце 2021 года, на них потратят более 200 миллионов гривен.
На Дашавском подземном хранилище газа начались работы по реконструкции установки осушки газа с автоматизацией технологического процесса. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза в понедельник, 21 сентября.
Согласно планам, реконструкция газохранилища обойдется в 216,6 млн грн, а работы будут закончены в IV квартале 2021 года.
Дашавское ПХГ с проектной мощностью в 2,2 млрд куб. м, является третьим по объемам хранения природного газа украинским газохранилищем. Его реконструкция обеспечит более высокое качество природного газа, подаваемого в магистральные газопроводы. Переоборудование установки осушки газа позволит сократить ежегодные расходы топливного газа на 55-65%, сообщает korrespondent.net.
Проект реконструкции газохранилища входит в План развития газохранилищ Укртрансгаза на 2020-2029 годы, а также инвестиционную программу украинских ПХГ на 2020 год, утвержденный регулятором в июне этого года.
В ближайших планах также осуществление капитального ремонта и техническое переоснащение объектов Бильче-Волыцко-Угерского и Богородчанского ПХГ.
Напомним, что ранее в ПХГ закачали еще один рекордный млрд кубов газа. Сейчас в хранилищах уже 27 млрд кубометров газа. До отопительного сезона планируют закачать еще по меньшей мере миллиард кубометров.
Также сообщалось, что иностранцы хранят в Украине миллиарды кубов газа. Четверть газа в хранилищах Украины принадлежит иностранцам. Благодаря этому запасы газа на 40% превышают показатели прошлого года. korrespondent.net