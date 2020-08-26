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Шо, и сало будет? Украинцев могут начать кормить мясом крокодила

Шо, и сало будет? Украинцев могут начать кормить мясом крокодила

Вскоре на прилавках украинских супермаркетов может появиться крокодиловое мясо. Однако это не означает, что в Украине массово открываются крокодиловые фермы. Вовсе нет - мясо рептилий будут поставлять из Южно-Африканской республики. Тамошний бизнес очень заинтересован в поставках этого продукта в Украину и лоббирует этот вопрос на государственном уровне.

В Госпродпотребслужбе Украины состоялось общение в формате видеосвязи, в котором приняло участие руководство Госпродпотребслужбы с одной стороны и руководство соответствующих органов ЮАР - с другой. Причем впервые к такому общению присоединились послы обоих государств, что свидетельствует: торговые соглашения между обеими странами вышли на межгосударственный уровень, пишет today.ua.

Деловые круги ЮАР заинтересованы в том, чтобы как можно шире выйти на украинский рынок. Нам они предлагают свою шерсть и мясную продукцию, в частности, крокодиловое мясо.

Украинцев будут кормить мясом крокодилов: соглашение о поставках из ЮАР уже на повестке дняУкраина, в свою очередь, также готова поставлять в Южно-Африканскую республику мясо, однако не крокодиловое, а курятину и свинину. Кроме того, наши производители предлагают на африканский рынок украинские яйца и яичную продукцию.

Украинские чиновники ознакомили своих южноафриканских партнеров с новыми условиями импорта животноводческой продукции в Украину. В частности, теперь для того, чтобы начать импортировать в Украину продукцию животноводческой отрасли, нужно пройти процедуру аккредитации для страны и ее предприятий.
today.ua
  • Вчера, 11:27
  • DTV
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