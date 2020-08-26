Поездки в Сороки уже не так приятны, как раньше, и виновны в этом проживающие там люди.
Отправившись в экспедицию по реке Днестр, члены Фонда экологического развития Ecodava обнаружили, что вода этой реки приобрела желто-серый цвет и неприятный запах, и вызвано это тем, что город сбрасывает в нее канализационные стоки.
В интервью Noi.md председатель Ecodava Игорь Сырбу рассказал, что эта проблема существует уже десятки лет, но никто ничего не предпринимает.
«Очень жаль, что на протяжении десятилетий эта проблема так и не была решена. Видимо, эта проблема не является приоритетной», - заявил Сырбу.
По словам председателя Ecodava, такие же проблемы на реке Днестр наблюдаются и в Резине, Дубоссарах, и даже в Тирасполе. Эта халатность, говорит Сырбу, приводит не только к разрушению экосистемы, но и к исчезновению рыбы в реке. Кроме того, люди, получающие воду из Днестра, рискуют заразиться различными заболеваниями.
«Состояние нескольких рек в республике катастрофическое, и мы уверены, что если не будут предприняты определенные действия, реку Днестр постигнет судьба реки Бык. Мы просим власти, правительство и депутатов принять меры для решения проблемы очистной станции не только в Сороках, но и в других городах. На берегах рек множество стихийных или несанкционированных свалок, из которых во время дождя в реки попадают пластик и бутылки, а ветер разносит полиэтиленовые пакеты по полям, что еще больше ухудшает экологическую ситуацию», - добавил Игорь Сырбу.
Вице-примар города Сороки заявил, что знает о существовании этой серьезной проблемы и хочет построить современную очистную станцию, что приведет к улучшению ситуации в этом районе.
Днестр - это река, которая берет свое начало в украинских Карпатах недалеко от границы с Польшей и впадает в Черное море. По Днестру проходит часть государственной границы между Украиной и Республикой Молдова, после чего она переходит на территорию Молдовы. Длина реки 1362 км. В нижней части долина реки расширяется, достигая 16-22 км. Днестр впадает в лиман.