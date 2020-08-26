Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в среду официально открыло миссию по наблюдению за выборами (МНВ) на президентских выборах 1 ноября в Молдове во главе с Корин Йонкер.
Согласно сообщению Бюро, миссия прибыла по приглашению властей РМ и состоит из основной группы в 11 экспертов, базирующихся в Кишиневе, и 24 долгосрочных наблюдателей, которые будут размещены по всей стране с 30 сентября. Кроме того, БДИПЧ попросит государств-участников направить 200 краткосрочных наблюдателей, которые прибудут за несколько дней до дня выборов, передает infotag.md
Миссия оценит президентские выборы на предмет их соответствия обязательствам в рамках ОБСЕ и другим международным обязательствам и стандартам демократических выборов, а также национальному законодательству.
Наблюдатели будут внимательно следить за всеми аспектами выборов, включая возможные события после выборов. Конкретные направления деятельности включают внедрение измененной правовой базы, регистрацию кандидатов, агитационную деятельность, а также разрешение споров на выборах и освещение выборов в СМИ. Они также оценят выполнение предыдущих рекомендаций БДИПЧ по выборам.
В ходе наблюдения миссия встретится с представителями государственных властей и политических партий, с кандидатами, а также с представителями гражданского общества, СМИ и международного сообщества.
В день выборов миссия БДИПЧ объединит усилия с делегацией Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за открытием избирательных участков, голосованием, подсчетом бюллетеней и подведением результатов.
Миссия опубликует промежуточный отчет в ходе своей работы и заявление о предварительных выводах на пресс-конференции на следующий день после выборов. А окончательный отчет о наблюдении обнародует через восемь недель после окончания избирательного процесса. infotag.md