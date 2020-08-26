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Горбачев: политика Трампа в сфере ядерного разоружения ведет мир к стратегическому хаосу

Горбачев: политика Трампа в сфере ядерного разоружения ведет мир к стратегическому хаосу

Разрыв администрацией президента США Дональда Трампа международных соглашений, регулирующих процесс ядерного разоружения, ведет мир к стратегическому хаосу. Об этом в опубликованной в пятницу статье для японской газеты Asahi заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.

"Администрация Трампа, выступающая за разрыв всех рамок ядерного разоружения, ведет мир к стратегическому хаосу и неопределенному будущему. Создаются новые военные технологии и новое оружие, риски все больше нарастают. Вот почему требуются все новые и новые усилия для того, чтобы твердо поставить ядерное разоружение в международную повестку дня. Это проблема, которую Россия как ядерная держава должна решить в срочном порядке", - полагает он.

Горбачев также отметил, что в нынешнем мире политика конкуренции и политика, балансирующая на грани военного конфликта, должны уступить место сотрудничеству в экономической и гуманитарной областях, сообщает ТАСС.

Конфликт США и Китая

Пандемия коронавируса обострила противостояние между США и Китаем, и России следует дипломатическим путем предотвратить развитие этого конфликта, считает Горбачев.

"Пандемия обострила новый биполярный конфликт, возникший в результате усиления напряженности между США и Китаем. Никакой сценарий развития биполярного конфликта не может быть позитивным с точки зрения международной политики. В конце 1980-х годов принцип нового мышления действительно нашел себе применение и доказал свою эффективность при прекращении холодной войны", - отметил он.

"Было сложно, но это стало прецедентом для хорошего сотрудничества. После того, как США и Советский Союз впервые достигли важного соглашения в области ядерного разоружения, человечество фактически осознало возможность мирного будущего и вздохнуло с облегчением. Сегодня для России было бы разумно вернуться к новому политическому мышлению и поставить своей целью дипломатическим путем предотвратить биполярный конфликт между США и Китаем", - резюмировал Горбачев.

Отношения между Китаем и США ухудшились в последние годы в том числе из-за споров относительно торговых пошлин. К новому обострению привели высказанные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в адрес Пекина в запоздалой и недостаточной реакции на изначальную вспышку коронавируса в Ухане, а также в попытках хищения интеллектуальной собственности.
tass.ru
  • Сегодня, 09:07
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