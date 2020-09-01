Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) за август 2020 года составила 5 035 рублей ПМР ($313 по курсу ПРБ) – на 5,2% выше, чем за соответствующий период прошлого года.
Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 92 834 человека, пишет newspmr.com.
Данные по уровню заработной платы и численному составу предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья за август 2020 года составила 5 933 рубля ($368 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 880 рублей. Темп роста за год – 100,9%.
Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются: - электро и радиосвязь – 13 644 руб.; - черная металлургия – 8 655 руб.; - электроэнергетика – 7 154 руб.; - машиностроение и металлообработка – 7 013 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются: - лесное хозяйство – 2 119 руб.; - геология и метеорология – 2 523 руб.; - почтовая связь – 2 715 руб.; - автомобильный транспорт – 3 304 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, за обозначенный период составила 6 457 рублей ($401 по курсу ПРБ). За август 2019 года эта величина находилась на уровне 6 556 рублей. Темп снижения за год – 98,5%.
Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 22 363 человека.
Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются: - черная металлургия – 8 655 руб.; - электроэнергетика – 7 154 руб.; - машиностроение и металлообработка – 7 013 руб.; - производство стройматериалов – 6 670 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются: - полиграфическое производство – 5 217 руб.; - легкая промышленность – 5 269 руб.; - электротехническое производство – 5 280 руб.; - мукомольно-крупяное производство – 5 567 руб.
НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за август 2020 года составила 4 058 рублей ($252 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 646 рублей. Темп роста за год – 111,3%.
Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются: - управление свободными экономическими зонами – 12 207 руб.; - страхование – 9 894 руб.; - банки и кредитование – 8 944 руб.; - физкультура, отдых и туризм – 6 050 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются: - культура и искусство – 2 843 руб.; - дошкольное и школьное образование – 2 852 руб.; - среднее специальное образование – 3 174 руб.; - наука и научное обслуживание – 3 267 руб.
БЮДЖЕТНИКИ
Средняя оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за август 2020 года составила 3 472 рубля ($215 по курсу ПРБ). За аналогичный период 2019 года эта зарплата находилась на уровне 3 135 рублей. Темп роста за год – 107,5%.
Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 41 385 человек.
Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются: - органы государственной власти – 5 701 руб.; - общая коммерческая деятельность – 5 205 руб.; - судебные власти и юридические учреждения – 4 296 руб.; - здравоохранение – 4 236 руб.
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются: - торговля и общепит – 2 249 руб.; - геология и метеорология – 2 523 руб.; - культура и искусство – 2 841 руб.; - дошкольное образование – 2 842 руб.
Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.