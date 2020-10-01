Москва продлила ограничения на въезд для граждан Молдовы. Согласно сообщению посольства РМ в России, международные воздушные, наземные и железнодорожные перевозки приостановлены на неопределенный срок.
В случае, когда необходимо проехать по территории России для возвращения в Молдову, соотечественников просят обращаться за помощью по телефону горячей линии посольства +7 (929) 964-90-79, передает publika.md
На территории России маски и защитные перчатки необходимо носить в любых закрытых помещениях, в общественном транспорте и на работе. В зданиях люди должны находиться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. publika.md