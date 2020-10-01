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Названа страна с самым влиятельным паспортом

Названа страна с самым влиятельным паспортом

Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала свежий рейтинг самых могущественных паспортов среди 193 стран, входящих в ООН.

Индекс паспортов оценивает количество стран, в которые граждане того или иного государства могут прибыть без визы или сделать визу по прилете, передает moya-planeta.ru

По последним данным, новозеландцы могут получить безвизовый доступ, электронную визу или визу при въезде в 129 стран. Это на 49 стран больше, чем во время пика пандемии в начале этого года, хотя все еще значительно отстает от 169 государств, в которые жители могли поехать в прошлом году.

Жителям Германии, Ирландии, Австрии, Швейцарии, Люксембурга, Японии, Южной Кореи и Австралии паспорта дают возможность уехать без визы или получить ее по прибытии в 128 стран. Граждане Великобритании имеют доступ к 112 странам. Для жителей Молдовы открыты 57 стран.

Специалисты Henley & Partners отмечают, что количество стран, куда могут поехать владельцы паспорта Новой Зеландии, говорит о том, что страна хорошо справилась с пандемией.

На сайте также можно получить информацию, закрыта ли страна для путешествий из-за пандемии или нет.

moya-planeta.ru
  • Сегодня, 09:32
  • DTV
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