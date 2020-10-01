Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала свежий рейтинг самых могущественных паспортов среди 193 стран, входящих в ООН.
Индекс паспортов оценивает количество стран, в которые граждане того или иного государства могут прибыть без визы или сделать визу по прилете, передает moya-planeta.ru
По последним данным, новозеландцы могут получить безвизовый доступ, электронную визу или визу при въезде в 129 стран. Это на 49 стран больше, чем во время пика пандемии в начале этого года, хотя все еще значительно отстает от 169 государств, в которые жители могли поехать в прошлом году.
Жителям Германии, Ирландии, Австрии, Швейцарии, Люксембурга, Японии, Южной Кореи и Австралии паспорта дают возможность уехать без визы или получить ее по прибытии в 128 стран. Граждане Великобритании имеют доступ к 112 странам. Для жителей Молдовы открыты 57 стран.
Специалисты Henley & Partners отмечают, что количество стран, куда могут поехать владельцы паспорта Новой Зеландии, говорит о том, что страна хорошо справилась с пандемией.
На сайте также можно получить информацию, закрыта ли страна для путешествий из-за пандемии или нет.