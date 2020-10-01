Не все проблемные вопросы можно решить в нормандском формате – с участием глав Германии и Франции, пояснил президент Украины.
Прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным необходимы для решения важных для Украины вопросов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico, опубликованном во вторник, 6 октября.
По его словам, не все проблемные вопросы можно решить в нормандском формате – с участием глав Германии и Франции. "Только в нормандской формате - это не срабатывает, этого не хватает. У нас есть вопросы, которые не рассматривались в нормандской формате", - сказал он.
Зеленский отметил, что возвращения 140 украинских пленных не состоялось бы без его прямого разговора с президентом РФ, пишет korrespondent.net.
"Этот вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них - за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России", - подчеркнул президент Украины.
Ранее Зеленский заявил, что когда возникает необходимость, он разговаривает с Путиным напрямую. По его словам, это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы. korrespondent.net