В ближайшее время в Приднестровье появится единая платёжная система «Клевер», которая будет представлена тремя банками республики: «Агропромбанком», «Сбербанком» и «Эксимбанком». Обладатели новых бесконтактных карт смогут с их помощью оплачивать покупки во всех торговых точках Приднестровья.
«Цель - дать возможность клиенту не задумываться, чей это банкомат, чей терминал, в каком банке обслуживается магазин, а, как во всем развитом мире, смело пользоваться своей картой везде, где есть какие-либо устройства для ее приема. Цель благая. Задача - обеспечить максимально комфортное обслуживание клиентов», - подчеркнул председатель правления «Эксимбанка» Виктор Добров.
По словам заместителя председателя правления «Сбербанка» Натальи Андриановой, регулярно поступали обращения клиентов банка о том, чтобы картами «Сбербанка» можно было рассчитываться в торговых объектах по всей республике. В связи с этим коммерческие банки достигли договорённости в организации единой платёжной системы, пишет novostipmr.com.
Пользоваться «Клевером» несложно, так же как и любой другой банковской картой, только теперь в любой торговой точке и вне зависимости от принадлежности к банку, отметила Наталья Андрианова. С помощью «Клевера» можно будет снять деньги в любом из банкоматов или терминалов «Агропромбанка», «Сбербанка» или «Эксимбанка».
Новые терминалы для единой платёжной системы приобретаться не будут, сообщил председатель правления «Эксимбанка» Виктор Добров. Руководитель отметил, что они попросту не нужны, так как каждый из терминалов трёх банков сможет выдавать деньги или осуществлять платежи в отношении любого из трёх заявленных банков.
Переход на новую карту «Клевер» будет максимально комфортным и планомерным, заявил председатель правления «Агропромбанка» Юрий Кучеренко.
«Необходимости менять карту в сжатые сроки не будет. Карта "Радуга" будет действовать до истечения срока, затем будет заменена на платёжную систему "Клевер". Но это не исключает возможности подключения системы "Клевер" до истечения срока действия карты "Радуга"», - пояснил он, отметив, что первую карту системы «Клевер» планируют выпустить уже в ближайшее время.
К концу октября - началу ноября «Эксимбанк» начнёт бесплатно производить замену карт для своих клиентов. В течение трех месяцев эту работу планируют завершить.
«Клиенты "Сбербанка" смогут в течение трёх месяцев обменять карту НПС Приднестровья на карту новой платёжной системы "Клевер"», - отметила заместитель председателя правления «Сбербанка», подчеркнув, что старые карты будут действовать, пока не будут изъяты из оборота. novostipmr.com