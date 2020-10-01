В ГСЧС Украины предупредили, что значительные осадки сегодня и завтра вызовут на реках бассейнов Прута и Сирета повышение уровней воды. В Черновицкой и Ивано-Франковской областях 8 - 9 октября ожидается повышение уровней воды в связи с ожидаемыми значительными осадками, сообщает korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
"8 - 9 октября в связи с ожидаемыми значительными осадками на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями", - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что серьезных негативных последствий не ожидается.