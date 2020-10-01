Ежегодный переход на летнее время и последующее возвращение к зимнему времени негативно влияет на здоровье людей, подчеркнул Стефанчук.
В Украине необходимо установить единое киевское время и отказаться от сезонного перевода часов. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщил вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По его словам, соответствующий законопроект №4201 зарегистрирован в секретариате ВР, пишет korrespondent.net.
Ежегодный переход на летнее время и последующее возвращение к зимнему времени негативно влияет на здоровье людей, подчеркнул Стефанчук.
В частности, снижается трудоспособность, ухудшается самочувствие, обостряются хронические заболевания.
По мнению Стефанчука, принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности украинцев, будет содействовать улучшению их здоровья и трудоспособности.
Напомним, 26 марта 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену сезонного перевода часов начиная с 2021 года.
Европейская комиссия в сентябре 2018 года предложила отказаться от перевода часов после того, как опрос в странах Евросоюза показал, что 84% респондентов выступают за отмену этой сезонной практики. korrespondent.net