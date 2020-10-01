На Украине складывается весьма пессимистичная обстановка с пресной водой, которая продолжает нещадно растранжириваться, а власти при этом лишь спекулируют на важной теме, но не стремятся решать проблемы.
Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, передает life.ru "Мы стоим на грани экологической катастрофы. Украина ужасающе теряет воду. Мало того что мы — одна из наименее обеспеченных стран в Европе, так мы ещё и очень хищнически относимся к этому ресурсу" — сказала она в эфире телеканала "112 Украина".
В то же время политолог Кирилл Сазонов рассказал журналистам, что не менее важно "соблюдать баланс" и не передать власть в государстве "условной Грете Тунберг", поскольку у шантажистов, которые прикрываются экологическими мотивами, чтобы решать корыстные дела, "много возможностей, ответственности почти нет".