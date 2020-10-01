Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов.
25 октября украинцы будут не только выбирать местные органы власти, а и проходить опрос. О проведении опроса сообщил президент Владимир Зеленский. Что будут спрашивать, как будет организовано это голосование, и какое оно имеет юридическую силу – пока неизвестно, пишет korrespondent.net.
Но уже интересно.
Идея Зеленского
"25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение”, - заявил Зеленский в видеообращении.
Президент не сказал, о каких 5 важных вопросах идет речь, но пообещал озвучить это позже.
Вопросы озвучат в ближайшее время: каждый день по одному вопросу. Первый – уже завтра, 14 октября.
Что объясняют
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал всеукраинский опрос, который анонсировал Зеленский пробником референдума.
"Это опрос общественного мнения, это некий пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какая позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что, возможно, некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума", - заявил Стефанчук.
По его словам, юридической силы у опроса нет.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк называет опрос – “процедурой общественного диалога” и “ключевым элементом реальной демократии”. При этом он обещает, что спекулятивные темы, как то подача воды в Крым или перемирие на Донбассе, никто на опрос выносить не собирается.
Какие будут вопросы
По данным издания Zn.ua, анкеты для опроса не планируют выдаваться на избирательных участках. Опрос планируют провести в форме экзит-полла за частные средства. Правда, за чьи именно – пока неизвестно.
Организаторы опроса планируют напечатать 5 млн анкет с вопросами, которые молодые люди в палатках возле избирательных участков будут предлагать заполнить тем, кто приходит на выборы.
Один из вопросов предположительно может касаться легализации каннабиса в Украине.
Претензии
Председатель правления гражданской сети Опора Ольга Айвазовская уверена, что опрос не будет иметь юридической силы, а может быть организован только по примеру экзит-пола.
"Тезисы президента, скорее, наводят на мысль, что из местных выборов мы сразу перекинемся в активность с национальным референдумом, на который будет вынесен 1 вопрос, что получает наибольшую поддержку голосов 25 октября", - полагает Айвазовская.