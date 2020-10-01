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Сильно похудевший Порошенко сообщил, что вылечился от коронавируса
Бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию и удивил всех своим похудевшим видом.
— Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе, — написал Порошенко на странице в Фейсбуке, опубликовав видеообращение, передает life.ru
Он также поблагодарил всех медиков страны за отважную работу в сложных условиях и назвал их "настоящими защитниками Украины".
life.ru
- Сегодня, 08:33
- DTV
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