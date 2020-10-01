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Сильно похудевший Порошенко сообщил, что вылечился от коронавируса

Сильно похудевший Порошенко сообщил, что вылечился от коронавируса

Бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию и удивил всех своим похудевшим видом.

— Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе, — написал Порошенко на странице в Фейсбуке, опубликовав видеообращение, передает life.ru

Он также поблагодарил всех медиков страны за отважную работу в сложных условиях и назвал их "настоящими защитниками Украины".



life.ru
  • Сегодня, 08:33
  • DTV
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