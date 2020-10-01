В ходе проверки полученной информации о возможной подготовке к совершению противоправной деятельности, пограничники Подольского отряда, обнаружили трубопровод.
В камыше у берега Кучурганского водохранилища, что в Одесской области, была обнаружена полиэтиленовая труба диаметром 32 мм. Шланг проходил под водой в направлении границы с Молдовой.
Трубопровод проложили, предположительно, для незаконного перемещения спирта или других жидкостей через границу.
Отмечается, что конец шланга был закрыт заглушкой и каких-либо характерных запахов из него не ощущалось. Как сообщаться на сайте Пограничной службы Украины трубопровод лишь готовили для возможного использования.
Всего демонтировали около 200 метров трубопровода до линии прохождения границы.
Пограничники для выявления различных подземных конструкций, которые могут использоваться в противоправной деятельности на государственной границе, также активно применяют сканирующие радары, которыми обследуют участки . Недавно осуществлялся мониторинг участка Белгород-Днестровского отряда.