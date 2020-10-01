Dnestr.TV

 
0

На Кучурганском водохранилище пограничники демонтировали трубопровод

На Кучурганском водохранилище пограничники демонтировали трубопровод

В ходе проверки полученной информации о возможной подготовке к совершению противоправной деятельности, пограничники Подольского отряда, обнаружили трубопровод.

В камыше у берега Кучурганского водохранилища, что в Одесской области, была обнаружена полиэтиленовая труба диаметром 32 мм. Шланг проходил под водой в направлении границы с Молдовой.

Трубопровод проложили, предположительно, для незаконного перемещения спирта или других жидкостей через границу.

Отмечается, что конец шланга был закрыт заглушкой и каких-либо характерных запахов из него не ощущалось. Как сообщаться на сайте Пограничной службы Украины трубопровод лишь готовили для возможного использования.

Всего демонтировали около 200 метров трубопровода до линии прохождения границы.

Пограничники для выявления различных подземных конструкций, которые могут использоваться в противоправной деятельности на государственной границе, также активно применяют сканирующие радары, которыми обследуют участки . Недавно осуществлялся мониторинг участка Белгород-Днестровского отряда.


dpsu.gov.ua
  • Сегодня, 09:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...
  • Льготный проезд с перебоями

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • Россия изменила правила въезда в страну
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...
  • Льготный проезд с перебоями
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна