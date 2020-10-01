Днестровск официально утратил статус «города» и приобрел статус – «город-спутник». Соответствующие изменения в закон «Об административно-территориальном устройстве Приднестровской Молдавской Республики» были приняты Верховным Советом и утверждены Президентом ПМР.
Согласно внесенным изменениям, государственный реестр «Административно-территориального устройства Приднестровской Молдавской Республики» пополнился городом-спутником Днестровск, который входит в состав административно-территориальной единицы Приднестровской Молдавской Республики – «город Тирасполь», пишет newspmr.com.
В соответствии с законом «О статусе города-спутника Приднестровской Молдавской Республики», под городом-спутником понимается город, входящий в состав города, являющегося самостоятельной административно-территориальной единицей ПМР. Это населенный пункт, в котором основные коммунальные услуги предоставляются в большую часть домовладений централизованно, дорожная сеть в котором имеет преимущественно твердое покрытие и для большей части активного населения характер основной деятельности напрямую не связан с сельским хозяйством.
Территория города-спутника включает в себя городские земли в пределах черты города и иные земельные участки, передаваемые в ведение города. На его территории функции власти осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Государственная администрация города-спутника: - самостоятельно разрабатывает проект местного бюджета и представляет его на утверждение местному Совету народных депутатов города-спутника; - представляет информацию об исполнении бюджета местному Совету народных депутатов города-спутника. Отчет об исполнении местного бюджета рассматривается и утверждается местным Советом народных депутатов города-спутника; - бюджет города-спутника включается в государственный бюджет.
Госадминистрация города-спутника: - входит в структуру государственной администрации города, в состав которого входит город-спутник; - непосредственно подчиняется госадминистрации города, в состав которого входит город-спутник; - наделена полномочиями по решению вопросов местного значения.
Город-спутник имеет свои символы – герб и флаг. Органы местного государственного управления и органы местного самоуправления имеют право использовать государственные символы в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.