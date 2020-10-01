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В Одессе проспекту Небесной Сотни вернут имя маршала Жукова

В Одессе проспекту Небесной Сотни вернут имя маршала Жукова

Для данного решения есть все законные основания, считает городской глава Одессы Геннадий Труханов.
Одесская городская историко-топонимическая комиссия поддержала инициативу градоначальника и приняла решение о возвращении прежних названий проспекту Небесной Сотни и улице Инглези. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.

"Мы продолжаем процедуру возвращения одесским улицам предыдущих названий. Это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации. Сегодня у нас очередная победа в этом вопросе: городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии", - написал мэр Одессы, сообщает korrespondent.net.

По словам Труханова, для возвращения этим улицам прежних названий "есть все законные основания". В частности, по мнению мэра, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку являлся борцом с фашизмом.

Георгий Жуков подпадает под декоммунизацию как один из руководителей Коммунистической партии и Советского Союза. Он был членом президиума ЦК КПСС и министром обороны.

Относительно 25-й Чапаевской дивизии ведутся споры. У Института национальной памяти были претензии к имени Чапаева: командир дивизии был участником установления советской власти в России. Противники переименования возражали, что, во-первых, улица была названа не в честь Чапаева, а в честь соединения, участвовавшего в обороне Одессы, во-вторых, в законе идет речь о лицах и событиях, связанных с установлением советской власти на территории Украины – Россия в нормативном акте вообще не упоминается. В Украине же Чапаев никогда не был.

Дмитрий Инглези – греческий моряк и корсар, один из спонсоров Греческой революции, хлеботорговец, городской голова Одессы в 1818-1821 годах. Стоял у истоков устройства в Одессе зоны свободной торговли (порто-франко).

Вернуть прежние названия Геннадий Труханов пообещал на сессии горсовета. Тогда же он сообщил депутатскому корпусу о том, что уже направил соответствующие письма в адрес топонимической комиссии и в Институт национальной памяти.
korrespondent.net
  • Сегодня, 10:14
  • DTV
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