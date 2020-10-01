Спортивную реформу в Бендерах обсуждают на разных уровнях больше года. Символическую точку в этом вопросе поставил глава госадминистрации Роман Иванченко.
Проект реорганизации спортивной сферы города предполагает создание Центра специализированных детско-юношеских школ Олимпийского резерва. Его организуют на базе 7 спортшкол, при этом, по словам главы, они сохранят свою многолетнюю историю, олимпийский статус, тренерскую базу и группы воспитанников. Не ударит реформа и по зарплате преподавателей, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры, ссылаясь на материалы БТВ.
«Целью реорганизации не является экономия средств. Деньги, которые выделяются на спорт в городе Бендеры, уменьшены не будут. Эта сумма останется в спорте. Вопрос стоит в рациональном расходовании денежных средств. Следующий момент. Ни одна группа закрыта не будет. Мало того, если мы увидим, что какие-то новые либо уже практикуемые виды спорта востребованы нашими бендерчанами, бендерчанками, мы будем принимать меры по открытию дополнительных групп», – подчеркнул глава города Роман Иванченко.
По его словам, в результате реформы ни одну ставку тренера-преподавателя не сократят. Останутся работать и педагоги-пенсионеры. Здесь главное - не возраст преподавателя, а показатели и достижения его воспитанников. Никаких ограничений не предвидится и в плане тренировочной базы. Наоборот, спортивных объектов станет больше.
На первом этапе пройдёт слияние всех школ. Будут составлены правила внутреннего распорядка по каждому учреждению и персональные графики.
«После создания этой структуры нам наглядно будет видно и понятно, по какому пути идти. Сколько нам нужно медработников, какой график для них составить. Какое количество рабочих должно быть, какие объекты они должны обслуживать, и в какой последовательности, за какими объектами закрепить рабочих на постоянной основе, график медработников при проведении соревнований», – сказал Роман Иванченко.
Также реформа в сфере спорта предполагает создание Центра спортивных сооружений «Олимп», из которого будет осуществляться управление центральным стадионом, бассейном, спортивным лагерем «Лира», физкультурно-оздоровительным комплексом «Северный» и в перспективе баскет-центром. Это позволит оптимизировать деятельность данных спортобъектов и обеспечить их доступность для граждан.
Реорганизация будет постепенной и поэтапной, в соответствии с требованиями Трудового кодекса. Результаты реформы должны быть видны уже в следующем году. bendery-ga.org