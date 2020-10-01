Dnestr.TV

 
0

В Бендерах создадут единый спортивный центр

В Бендерах создадут единый спортивный центр

Спортивную реформу в Бендерах обсуждают на разных уровнях больше года. Символическую точку в этом вопросе поставил глава госадминистрации Роман Иванченко.

Проект реорганизации спортивной сферы города предполагает создание Центра специализированных детско-юношеских школ Олимпийского резерва. Его организуют на базе 7 спортшкол, при этом, по словам главы, они сохранят свою многолетнюю историю, олимпийский статус, тренерскую базу и группы воспитанников. Не ударит реформа и по зарплате преподавателей, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры, ссылаясь на материалы БТВ.

«Целью реорганизации не является экономия средств. Деньги, которые выделяются на спорт в городе Бендеры, уменьшены не будут. Эта сумма останется в спорте. Вопрос стоит в рациональном расходовании денежных средств. Следующий момент. Ни одна группа закрыта не будет. Мало того, если мы увидим, что какие-то новые либо уже практикуемые виды спорта востребованы нашими бендерчанами, бендерчанками, мы будем принимать меры по открытию дополнительных групп», – подчеркнул глава города Роман Иванченко.

По его словам, в результате реформы ни одну ставку тренера-преподавателя не сократят. Останутся работать и педагоги-пенсионеры. Здесь главное - не возраст преподавателя, а показатели и достижения его воспитанников. Никаких ограничений не предвидится и в плане тренировочной базы. Наоборот, спортивных объектов станет больше.

На первом этапе пройдёт слияние всех школ. Будут составлены правила внутреннего распорядка по каждому учреждению и персональные графики.

«После создания этой структуры нам наглядно будет видно и понятно, по какому пути идти. Сколько нам нужно медработников, какой график для них составить. Какое количество рабочих должно быть, какие объекты они должны обслуживать, и в какой последовательности, за какими объектами закрепить рабочих на постоянной основе, график медработников при проведении соревнований», – сказал Роман Иванченко.

Также реформа в сфере спорта предполагает создание Центра спортивных сооружений «Олимп», из которого будет осуществляться управление центральным стадионом, бассейном, спортивным лагерем «Лира», физкультурно-оздоровительным комплексом «Северный» и в перспективе баскет-центром. Это позволит оптимизировать деятельность данных спортобъектов и обеспечить их доступность для граждан.

Реорганизация будет постепенной и поэтапной, в соответствии с требованиями Трудового кодекса. Результаты реформы должны быть видны уже в следующем году.
bendery-ga.org
  • Сегодня, 10:39
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...
  • Льготный проезд с перебоями
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Одесской области нашли самодельную "подводную лодку ...
  • С 1 октября установлены новые величины минимального раз ...
  • Уровень зарплат в Приднестровье
  • Экологическая катастрофа на севере Молдовы: Мы можем ос ...
  • Утвержден и опубликован производственный календарь и пл ...
  • За нарушение обязательств по виньетке введены админсанк ...
  • С днём рождения, Гиска!
  • Специалисты рассказали, как отличить у детей простуду о ...
  • Льготный проезд с перебоями
  • В Приднестровье появится единая платёжная система «Клев ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна