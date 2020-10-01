Принцип открытости в отношении граждан и экономических агентов остается для Государственного таможенного комитета ПМР одним из основополагающих. Несмотря на ограничительные условия карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19, взаимодействие таможенных органов с общественностью республики продолжается.
Благодаря комплексной работе ГТК по внедрению современных информационных технологий, общение с гражданами в последние годы приобрело новый формат – интерактивный. В условиях пандемии возможности, открывшиеся благодаря таможенной цифровизации, оказались как нельзя кстати. Они способствовали выполнению одной из задач, поставленных перед службой Президентом ПМР Вадимом Красносельским, — по расширению и совершенствованию интернет-системы онлайн-консультирования граждан и участников внешнеэкономической деятельности, сообщается на сайте ведомства.
Посредством онлайн-консультирования, функционирующего на платформе сайта ГТК ПМР, представители таможенных органов за 9 месяцев текущего года осуществили личное общение более чем с 3,4 тыс. заявителями. (Отметим, что за весь минувший год этот показатель составлял 3 тыс.) С помощью данной системы пользователи сайта оперативно получают необходимую информацию в таможенной сфере.
Одной из самых популярных на ведомственном сайте ГТК остается рубрика «Часто задаваемые вопросы». Материалы, публикуемые в ней, постоянно актуализируют специалисты правового управления ГТК со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты. Это способствует повышению таможенной грамотности населения.
Контакты граждан и участников ВЭД с таможенными органами реализуются и иными доступными способами. Так, по телефону «горячей линии» ГТК (+373 533 9-25-68) с начала года поступило 2 300 обращений граждан. В основном вопросы имели консультационный характер и касались правил пересечения границы в период карантина, возможности доставки и получения почтовых отправлений и т.д. Обращения с жалобой, поступающие на телефон доверия, в обязательном порядке регистрируются и рассматриваются уполномоченными должностными лицами, которые несут персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных сведений.
Кроме того, в ГТК отмечают уменьшение количества жалоб от граждан на действие или бездействие сотрудников таможенных органов. Всего с начала года их зарегистрировано только три.
Направить в таможенные органы заявления и обращения можно как по почте, так и на электронные адреса. Напомним, в управлении ГТК это office@customs.gospmr.org
Также на сайте ГТК в разделах «Обращения граждан» и «Горячая линия» размещены формы отправки обращений.
Карантинные меры не позволили в этом году в полном объеме использовать такую форму контактов, как встречи с экономическими агентами и предпринимателями. Лишь в начале года удалось провести форумы во всех таможнях. На площадке ГТК состоялось заседание Общественного консультативного совета по таможенной политике. Руководство комитета надеется, что вскоре практику таких встреч удастся возобновить, поскольку эта форма взаимодействия зарекомендовала себя как эффективная, позволяющая своевременно информировать участников ВЭД о новациях таможенного законодательства, определять проблемные вопросы и оперативно находить пути их решения. Пока же взаимодействие таможни с бизнес-сообществом и гражданами осуществляется посредством всех средств связи и интернет-контактов. customs.gospmr.org