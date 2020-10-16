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Греция начала строить забор от мигрантов на границе с Турцией

Греция начала строить забор от мигрантов на границе с Турцией

Греция начала строить новый забор на северо-восточной границе с Турцией, чтобы избежать повторения напряженности в марте прошлого года из-за наплыва мигрантов.

Строительные работы начались с района Ферес. Общий бюджет проекта - 62,9 миллиона евро, и его реализацией занимается консорциум, созданный четырьмя строительными компаниями, сообщает eurointegration.com.ua

Общая длина забора составит 27 километров, а для греческой армии будет построено восемь наблюдательных пунктов.

Более того, существующий забор, который был поврежден в 2015 году, будет укреплен стальными конструкциями высотой 4,3 метра, вместо нынешних 3,5 метров.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис посетит Эврос в выходные дни, чтобы осмотреть строительство.

eurointegration.com.ua
  • Вчера, 19:26
  • DTV
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