Греция начала строить новый забор на северо-восточной границе с Турцией, чтобы избежать повторения напряженности в марте прошлого года из-за наплыва мигрантов.
Строительные работы начались с района Ферес. Общий бюджет проекта - 62,9 миллиона евро, и его реализацией занимается консорциум, созданный четырьмя строительными компаниями, сообщает eurointegration.com.ua
Общая длина забора составит 27 километров, а для греческой армии будет построено восемь наблюдательных пунктов.
Более того, существующий забор, который был поврежден в 2015 году, будет укреплен стальными конструкциями высотой 4,3 метра, вместо нынешних 3,5 метров.
Премьер-министр Кириакос Мицотакис посетит Эврос в выходные дни, чтобы осмотреть строительство.