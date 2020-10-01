Новая песня DoReDoS посвящается Молдове, красоте природы страны и доброте людей, которые здесь живут.
Песня «Колыбель моей тоски» на слова журналиста и актера Андрея Порубина внесла в новый видеоклип живописные образы страны, от которых захватывает дух. Подробности о песне и клипе трио DoReDoS сообщает noi.md со ссылкой на ea.md
«Нет более красивой страны в мире. Ровные холмы и реки с кристально чистой водой, монастыри и церкви - повод для гордости. Место, где мы чувствуем себя лучше всего!» - спели DoReDoS, вдохновленные природой своей страны.