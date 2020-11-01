Группа Zdob si Zdub выпустила концертное видео «Intelept Codrule esti», которое было снято 11 декабря 2019 года во время живого концерта в Кишинёве - презентации альбома «Bestiarium».
"В наши края приходит золотая осень — прекрасная пора для прогулок в лесу. Мы в группе Zdob si Zdub обожаем вдохновляющие прогулки по лесу в любое время года. Сочиняем и исполняем песни про этот умиротворяющий досуг. Приглашаем вас вглубь чащи к высоким вековым деревьям, на встречу с дикими животными и птицами. Но берегите природу, не оставляйте после себя мусор, не губите лес!
Премьера концертного видео «Intelept Codrule esti»! Видео снято 11 декабря 2019 года во время живого концерта в Кишинёве — презентации альбома «Bestiarium». Смотрите плейлист с концертными видеозаписями альбома «Bestiarium» целиком и ждите новых выступлений!", - отмечается в сообщении группы Zdob si Zdub в соцсети.