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Группа Zdob si Zdub выпустила концертное видео «Intelept Codrule esti»

Группа Zdob si Zdub выпустила концертное видео «Intelept Codrule esti»

Группа Zdob si Zdub выпустила концертное видео «Intelept Codrule esti», которое было снято 11 декабря 2019 года во время живого концерта в Кишинёве - презентации альбома «Bestiarium».

"В наши края приходит золотая осень — прекрасная пора для прогулок в лесу. Мы в группе Zdob si Zdub обожаем вдохновляющие прогулки по лесу в любое время года. Сочиняем и исполняем песни про этот умиротворяющий досуг. Приглашаем вас вглубь чащи к высоким вековым деревьям, на встречу с дикими животными и птицами. Но берегите природу, не оставляйте после себя мусор, не губите лес!

Премьера концертного видео «Intelept Codrule esti»! Видео снято 11 декабря 2019 года во время живого концерта в Кишинёве — презентации альбома «Bestiarium». Смотрите плейлист с концертными видеозаписями альбома «Bestiarium» целиком и ждите новых выступлений!", - отмечается в сообщении группы Zdob si Zdub в соцсети.


noi.md
  • Сегодня, 05:16
  • DTV
  • Просмотров: 17
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