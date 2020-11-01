Учитывая, что коронавирусная ситуация в Приднестровье пока не улучшается, более того, уровень заболеваемости растет, Президентом принято решение о введении ряда мер профилактического характера.
Школьные каникулы продлены до 15 ноября. Средние специальные и высшие учебные заведения на две недели переведены на исключительно дистанционную форму обучения. Детские сады продолжат работать в стандартном режиме, но при строгом соблюдении повышенных санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба Президента ПМР.
Органам государственной власти и управления, учреждениям, организациям и предприятиям всех форм собственности предписано 50% персонала перевести на удаленную работу (если это не остановит производственный (служебный) процесс).
Гражданам старше 65 лет, находящимся в зоне повышенного риска инфицирования, настоятельно рекомендовано минимизировать нахождение в общественных местах: наиболее эффективным средством защиты является ограничение контактов, подчеркнул Вадим Красносельский. Озвученные Президентом меры будут безотлагательно оформлены в виде решений Оперативного штаба. president.gospmr.org