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Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные меры

Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные меры

Учитывая, что коронавирусная ситуация в Приднестровье пока не улучшается, более того, уровень заболеваемости растет, Президентом принято решение о введении ряда мер профилактического характера.

Школьные каникулы продлены до 15 ноября. Средние специальные и высшие учебные заведения на две недели переведены на исключительно дистанционную форму обучения. Детские сады продолжат работать в стандартном режиме, но при строгом соблюдении повышенных санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба Президента ПМР.

Органам государственной власти и управления, учреждениям, организациям и предприятиям всех форм собственности предписано 50% персонала перевести на удаленную работу (если это не остановит производственный (служебный) процесс).

Гражданам старше 65 лет, находящимся в зоне повышенного риска инфицирования, настоятельно рекомендовано минимизировать нахождение в общественных местах: наиболее эффективным средством защиты является ограничение контактов, подчеркнул Вадим Красносельский. Озвученные Президентом меры будут безотлагательно оформлены в виде решений Оперативного штаба.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 09:06
  • DTV
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