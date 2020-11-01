В Японии зафиксирована вспышка птичьего гриппа. В префектуре Кагава на юго-западе страны решено забить 330 тыс. кур на птицефабрике, где было выявлено заболевание, пишет ТАСС.
Власти Кагавы попросили Силы самообороны Японии прислать к ним группу людей, которые будут осуществлять ликвидацию птиц, передает mir24.tv
В ближайшее время в префектуре будет открыт штаб по борьбе с распространением птичьего гриппа. За прошедшие четыре дня в префектуре в городе Митое погибли 3,8 тысяч кур, у которых был выявлен птичий грипп.
Премьер-министр Японии Есихидэ Суга призвал торговцев птичьим мясом быть бдительными, ответственным министерствам он приказал собрать данные на месте и принять ускоренные меры для предотвращения эпидемии.