По итогам рабочей дискуссии в рамках заседания Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса Президентом принято решение о переводе до 1 декабря текущего года учеников 5-11 классов школ, а также студентов средних профессиональных и высших учебных заведений на дистанционную форму обучения, передает пресс-служба главы государства.
Школьники начального звена по окончании каникул приступят к учебе в стандартном режиме – на площадке образовательных учреждений. При этом количество уроков не должно превышать четырех в день. Предметы, которые преподают не основные педагоги, к примеру иностранные языки, пока рекомендовано не проводить. Это связано с необходимостью минимизировать круг контактов учащихся. В случае, если родители учеников начальных классов заявят о желании оставить детей дома, администрация школ должна будет обеспечить обучение в удаленном режиме.
Учреждения дополнительного образования в большинстве своем до 1 декабря ограничены в возможности проведения занятий. Исключение – секции, которые могут организовать учебно-тренировочный процесс на открытом воздухе. Эти меры связаны с ростом заболеваемости среди несовершеннолетних.
На сегодняшний день на лечении находятся 266 детей (каждый восьмой заболевший – ученик либо студент). Высок показатель и среди персонала образовательных учреждений – 199 активных случаев. В детских садах число инфицированных невелико (1% всех случаев). В этой связи учреждения системы дошкольного образования продолжат принимать воспитанников. president.gospmr.org