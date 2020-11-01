Депутаты Комитета по государственной региональной политике обсудили законодательную инициативу Антона Онуфриенко. Он предложил внести ряд изменений в Жилищный кодекс ПМР. В частности, предлагается дополнить Жилищный кодекс нормой, в которой указано, кем должны выполняться работы и кто взимает плату за техническое обслуживание и ремонт лифтов.
На данный момент часть работ обеспечивает управляющая компания, а часть – специализированные организации «Тираслифт», «Бендерылифт» и «Рыбницалифт», передает пресс-служба ВС ПМР.
«В ходе работы Комитетом было выявлен факт того, что оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов не регламентирована. То есть куда должны платить люди, по какому принципу – не определено. Мы предлагаем дополнить статью Жилищного кодекса нормой, что оплата должна осуществляться в пользу специализированных организаций, а именно лифтовых хозяйств», – подчеркнул Антон Онуфриенко.
Кроме этого, глава профильного комитета предложил дополнить Жилищный кодекс нормой, которая регулирует вопросы платы за жилое помещение и коммунальные услуги. По действующему закону квартплата вносится ежемесячно до 25 числа того месяца, который следует за истекшим. Однако в настоящее время современные программы расчета и платежные системы позволяют принимать и учитывать плату до конца отчетного месяца без затруднений для бухгалтерского учета. Проектом закона предлагается установить возможность внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги по последнее число месяца, следующего за истекшим. Также проект закона предлагает считать основанием для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги информацию, которая размещена в электронной форме. На сегодняшний день электронное обслуживание или электронные платежные документы уже активно используются наряду с обслуживанием по квитанции. Многие люди оплачивают услуги через Интернет.
«Данная возможность пока не прописана в законе. Поэтому предлагается дополнить статью Жилищного кодекса положениями, которые позволяли бы осуществлять оплату по электронной квитанции. Наряду с этим мы оставляем право расчета по обычной квитанции. Мы знаем, что многие кооперативы по-прежнему используют такие расчеты. Поэтому, на наш взгляд, отменять эту норму пока преждевременно», – отметил заместитель председателя Комитета по государственной региональной политике Антон Онуфриенко.
Депутаты профильного комитета поддержали эти инициативы и будут рекомендовать Верховному Совету принять законопроект в первом чтении. vspmr.org