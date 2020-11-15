В Молдове начался подсчет голосов на выборах президента страны
Завершился второй тур президентских выборов. В 21:00 закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов. По последним данным, явка избирателей по стране составила более 52%.
Из-за разницы во времени участки в некоторых странах еще не закрылись.
По данным ЦИК, в голосовании приняло участие более 1,6 млн граждан (более 52,59% населения с правом голоса). Из тех, кто проголосовал: 54,33% - женщины, 45,67% - мужчины.
Примерно 8% - граждане в возрасте от 18 до 25 лет, более 10% - от 26 до 40 лет, около 25% - от 41 до 55 лет, почти 32% - от 56 до 70 лет.
Стоит отметить, что граждане Молдовы из диаспоры установили новый исторический рекорд явки на выборы. Более 250 000 избирателей воспользовались своим правом голоса на избирательных участках, открытых за рубежом, и это число постоянно растет.
Также рекордная явка была зафиксирована и на избирательных участков для приднестровцев. К этому моменту там проголосовали более 32 тысяч граждан.
В течение сегодняшних выборов были зафиксированы многие нарушения. О них сообщили МВД, ЦИК, Promo LEX.
В 22:00 ЦИК сообщит о ситуации на момент закрытия участков и объявит первые результаты голосования на выборах.
Во втором туре выборов не существует порога для признания их действительными. Будет объявлен избранным кандидат, который наберет наибольшее количество голосов. Если оба кандидата получат одинаковое количество голосов, будет считаться избранным кандидат, набравшим больше голосов в первом туре выборов.
ЦИК: Система Alegeri подвергалась кибератакам из-за рубежа
Центральная избирательная комиссия отчиталась о ходе голосования. К 18.00 во втором туре президентских выборов приняли участие около полутора миллионов граждан.
Автоматизированная система Центральной избирательной комиссии Alegeri подвергалась кибератакам, но все они были своевременно остановлены и не повлияли на избирательный процесс. Об этом на брифинге в ЦИК заявил заместитель главы комиссии Владимир Шарбан.
Представитель ЦИК заявил, что во втором туре президентских выборов к 18.00 в Молдове проголосовал 1 миллион 475 тысяч избирателей, передает sputnik.md.
"На участках для голосования жителей левобережья Днестра проголосовали около 30 тысяч избирателей — в два раза больше чем в первом туре выборов", — рассказал Шарбан.
К 18.00 в США и Канаде были открыты все избирательные участки. В Токио, в Пекине и в Сургуте избирательные участки уже закрыты.
"На участке во Франкфурте беспрецедентный случай — было сообщение о бомбе. работу участка пришлось прервать на один час. Сейчас участок работает, но там осталось очень мало бюллетеней", — пояснил Шарбан.
Он также заявил, что система учета голосовавших Alegeri в течение дня подвергалась атакам хакеров.
"К сожалению должен сказать, что наша система Alegeri была атакована неоднократно. Нам удалось с помощью госструктур справиться с этими атаками из-за рубежа, они не повлияли на процесс голосования", — сообщил Шарбан.
Он в очередной раз отметил, что на некоторых участках для голосования в Европе заканчивается предусмотренный законом запас в 5 тыс. бюллетеней для голосования.
В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.
В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.
Десятки граждан Молдовы в Израиле были организованно доставлены на избирательные участки
Молдавскую диаспору в Израиле организованно подвозят к избирательным участкам. Об этом пишет молдавское издание politics, сообщает bloknot-moldova.md. Также в Сети появилось видео, которая является наглядным доказательством происходящего на израильской земле.
- Эта группа людей была доставлена организованно. Их от 20 до 25 человек, – говорит мужчина, снимавший подвоз избирателей из своего авто.
Оппозиционные издания, естественно, не освещают подобные события. Их интересует исключительно Варница, где комбатанты и политические деятели, вроде Гросу, занимаются откровенным беспределом и стравливанием жителей Молдовы и ПМР.
Сообщение о бомбе: На участке во Франкфурте приостанавливают голосование, всех эвакуируют
Председатель участковой избирательной комиссии № 1/349 во Франкфурте, Германия, принял решение приостановить голосование на 1 час.
По данным ЦИК Молдовы, данное решение связано из-за сообщения о размещении бомбы, передает nokta.md
Полиция проводит эвакуацию, въезд на территорию не допускается по соображениям безопасности.
Согласно оценкам полиции, потребуется 1-1,5 часа для проверки на наличие взрывчатки по всему периметру.
На участках за границей проголосовали уже более 200 000 человек
Молдаване из диаспоры установили новый исторический рекорд явки на выборы.
К 17:30 более 200 400 избирателей воспользовались своим правом голоса на избирательных участках, открытых за рубежом, и это число постоянно растет, пишет point.md ссылаясь на zdg.md
С самого раннего утра, еще до начала голосования, во многих городах мира граждане Молдовы выстроились в очередь на избирательные участки. Наиболее активными были наши соотечественники в Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Румынии, Российской Федерации, Португалии, Испании, Нидерландах, Турции, Великобритании и Израиля.
Стоит отметить, что в ЦИК заявили, что на некоторых участках за рубежом может не хватить бюллетеней. По данным ЦИК, к настоящему времени на некоторых избирательных участках уже проголосовало около 3000 человек, и бюллетени могут закончиться.
В связи с этим в ЦИК призвали граждан из диаспоры поехать на менее востребованные участки в другие города.
В соцсетях опубликованы видеозаписи с фактами подкупа избирателей
– Транспорт для граждан из Приднестровья, которым платят за голос в пользу Майи Санду по 700 прриднестровских рублей (около 740 молдавских леев). Видео передал человек, находившийся в этой маршрутке, - пишет bloknot-moldova.md ссылаясь на тг-канал «Люстрация».
А на этой записи вы можете услышать, как мужчина говорит о попытке заплатить ему 50 фунтов стерлингов за голос в пользу Майю Санду в Лондоне.
Спецназ прибыл в Варницу
В Варницу прибыл полицейский спецназ, чтобы оттеснить нарушителей общественного порядка, сообщает bloknot-moldova.md.
В Варнице произошла потасовка между ветеранами и избирателями из Бендер
Ситуация в Варнице становится все более напряженной. На пункте пропуска вспыхивают конфликты между гражданами, приехавшими из Бендер на голосование и местными жителями, а также ветеранами, следящими за потоком машин.
В определенный момент обстановка накалилась до такой степени, что потребовалось вмешательство полиции, чтобы успокоить конфликтующие стороны. Полицейские сформировали кордон между двумя группами, сообщает tv8.md
Ветераны войны, бывшие комбатанты, а также политики находятся на контрольном посту Варница-Бендеры. Они пытаются отслеживать, нет ли организованной доставки избирателей к участкам в Варнице.
Лица, осуществляющие контроль, отмечают регистрационные номера автомобилей, проезжающих через пост, чтобы убедиться, что машины не проезжали два или три раза.
В Варнице находятся депутаты Игорь Гросу от ПДС, а также Корнелиу Фуркулицэ и Николае Паскару от ПСРМ.
ЦИК: явка во втором туре выборов президента Молдовы выше, чем в первом
Замглавы Центральной избирательной комиссии сообщил, что во втором туре выборов наблюдается высокая активность граждан.
Явка во втором туре президентских выборов в 12.00 превысила 655 тысяч голосов избирателей. Об этом заявил на брифинге в воскресенье вице-председатель Центризбиркома Молдовы Владимир Шарбан, сообщает sputnik.md.
"Явка в целом выше, чем в первом туре выборов", - сказал Шарбан, отметив, что наблюдается "массивная мобилизация всех категорий граждан". По его словам, избиратели массово приходят на участки для голосования и за границей.
За рубежом, как отметил он, наблюдается высокая активность как на Западе, так и на Востоке. Шарбан отметил, что на участках в некоторых странах зафиксировано скопление людей.
"К примеру, в Бельгии, Чехии, Швейцарии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Великобритании, Израиле. Довольно большие очереди наблюдаются в Брюсселе, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, а также на других избирательных участках, в частности в России", - отметил замглавы ЦИК.
Он обратился к гражданам Молдовы, находящимся за рубежом. "Просим быть максимально внимательными и следовать указаниям властей в части соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа", - добавил Шарбан.
Он обратил внимание на то, что на участках, открытых для голосования жителей Приднестровья, также наблюдается мобилизация граждан.
"Серьезных нарушений там не было выявлено", - заявил Шарбан, отметив, что зарегистрировали несколько попыток блокирования дороги и организованного подвоза, и все эти случаи расследуются.
Представитель Центризбиркома добавил, что количество мелких инцидентов увеличивается. "Соблюдайте законодательство и не нарушайте его", - уточнил Шарбан. В Молдове 1 ноября прошел первый тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.
В октябре 2016 года они уже выходили во второй тур президентских выборов.
В Варницэ повздорили депутат ПСРМ Николае Паскару и ветераны
В Варнице, наряду с ветеранами, которые следят за потоком избирателей из приднестровского региона, также присутствуют депутаты Игорь Гросу от ПДС, а также Корнелиу Фуркулицэ и Николае Паскару от ПСРМ.
Депутат от ПДС Игорь Гросу заявил, что подаст апелляцию в связи с организованным подвозом избирателей из приднестровского региона на участки. Политик отметил, что на этот раз используются маршрутные автобусы, сообщает point.md ссылаясь на jurnal.md
Депутат-социалист Николае Паскару отметил, что он является уроженцем этого региона и что, по его мнению, процесс происходит в рамках закона. Однако ветераны ответили, что он «защищает кулек», что вызвало недовольство депутата, и между ними завязался жаркий спор.
В свою очередь, социалист Корнелиу Фуркулицэ заявил, что приехал «следить за ходом голосования» в этом регионе и посетит несколько избирательных участков.
К настоящему времени более 6800 человек воспользовались своим правом голоса на 42 участках открытых для избирателей из Приднестровья.
Большинство избирателей из Приднестровья - пожилые люди. На вопрос, за что они голосуют, многие ответили, что голосуют за «стабилизацию отношений с Россией».
Текущие данные по явке - избиратели весьма активны Явка избирателей на 11.00 составила 16.73 %.
Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.
Данный показатель на пять процентов больше, чем на это же время в первом туре, две недели назад. Тогда там проголосовали 11.6%.
Миссия Promo-LEX сообщила о более чем 100 инцидентах в первые часы голосования
С момента открытия избирательных участков и до 09.30 Миссия Promo-LEX по наблюдению за выборами президента Республики Молдова получила 105 отчетов об инцидентах от наблюдателей, что на 42 больше, чем в первом туре.
По словам главы миссии Павла Постики, в одном случае, в Единец, наблюдателю Promo-LEX было ограничено свободное наблюдение на избирательном участке, ему не разрешили осмотреть участок, не разрешили снимать или фотографировать, хотя он три раза попросил разрешения у председателя. В 13 случаях были зарегистрированы недостатки в функционировании SIAS Выборы, передает ipn.md
В четырех случаях были обнаружены рекламные материалы, афиши и избирательные панно в радиусе 100 метров от избирательного участка, что запрещено. В восьми случаях был прерван процесс съемок избирательных операций при открытии участка. А в двух случаях проводилась предвыборная агитация или черный пиар в периметре 100 метров или в избирательном участке, чтобы побудить избирателей сделать определённый выбор.
Урны для голосования не были запечатаны в соответствии с законными процедурами, была сломана, повреждена или отсутствовала печать на урнах для голосования в 19 случаях.
В столичном секторе Рышкань один из избирателей заметил, что в основных списках было подписано, что проголосовал в первом туре, хотя он утверждает, что не голосовал в первом туре. Штамп ,,votat” отсутствовал в сопроводительном листе, а другой избиратель на том же избирательном участке заметил, что в основных списках включен умерший человек, у которого была та же прописка, как и у него.
В четырех случаях избиратели были замечены, как фотографируют бюллетени для голосования. В трех случаях было отмечено несоблюдение мер защиты и профилактики COVID -19. В Тырнове района Дондюшень погас свет, который был подключен примерно через 20 минут, а в Штефан-Водэ в кабине для голосования находились два человека, муж и жена. Председатель избирательного бюро избирательного участка вмешался и устранил нарушение.
В селе Чобурчиу Штефан Водэ в кабине для голосования был найден бюллетень с нанесенной печатью. Кабина для голосования была отодвинута, а председатель избирательного бюро избирательного участка (ИБИУ) стал рядом с кабиной для голосования, чтобы обеспечить сохранность этого бюллетеня. После переговоров с присутствующими, члены ИБИУ пришли к выводу, что они идентифицировали избирателя, который оставил бюллетень в кабине. После того, как член ИБИУ позвонил избирателю, он вернулся на участок, но изначально не признал, что забыл бюллетень в кабине для голосования. Однако, после беседы с председателем ИБИУ, избиратель решил бросить бюллетень в урну для голосования.
Promo-Lex имеет наблюдателей на 608 избирательных участках.