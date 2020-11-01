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Украинец Новиков стал самым сильным человеком планеты
Украинец Алексей Новиков завоевал титул Сильнейшего человека планеты - World Strongest Man, о чем сообщила пресс-служба турнира.
Престижные соревнования проходили во Флориде, США после шестимесячного переноса из-за пандемии коронавируса.
На турнире 24-летний украинец смог превзойти британца Тома Столтмана и канадца Джефа Керона, которые дополнили пьедестал почета на втором и третьем местах соответственно, пишет isport.ua.
Новиков стал самым сильным человеком планеты и для Украины это произошло впервые после успехов Василия Вирастюка, который владел этим статусом в 2004 и 2007 годах.
Также киевлянин Новиков в 24 года стал самыми молодыми атлетом в мире, который получил этот титул.
isport.ua
- Сегодня, 09:34
- DTV
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