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Украинец Новиков стал самым сильным человеком планеты

Украинец Новиков стал самым сильным человеком планеты

Украинец Алексей Новиков завоевал титул Сильнейшего человека планеты - World Strongest Man, о чем сообщила пресс-служба турнира.

Престижные соревнования проходили во Флориде, США после шестимесячного переноса из-за пандемии коронавируса.

На турнире 24-летний украинец смог превзойти британца Тома Столтмана и канадца Джефа Керона, которые дополнили пьедестал почета на втором и третьем местах соответственно, пишет isport.ua.

Украинец Новиков стал самым сильным человеком планеты

Новиков стал самым сильным человеком планеты и для Украины это произошло впервые после успехов Василия Вирастюка, который владел этим статусом в 2004 и 2007 годах.

Также киевлянин Новиков в 24 года стал самыми молодыми атлетом в мире, который получил этот титул.
isport.ua
  • Сегодня, 09:34
  • DTV
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