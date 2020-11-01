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Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочно-перчаточный режим в общественном транспорте

Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочно-перчаточный режим в общественном транспорте

В ходе заседания Оперштаба поступило предложение ввести в республике строжайший карантин, предполагающий повсеместную приостановку деятельности бизнеса и учреждений. Президент инициативу не поддержал, отметив, что остановить развитие экономики означает оставить государство без источников финансирования жизнедеятельности, в том числе мероприятий по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Президента. Приднестровье не получает помощи извне и рассчитывает только на себя, подчеркнул Вадим Красносельский. Он напомнил, что с марта до конца текущего года расходы, связанные с антикоронавирусными мероприятиями, приближаются к трем сотням миллионов рублей. Увеличивать нагрузку на экономику чревато непоправимыми последствиями, считает Президент. Принято решение функционирование бизнеса сохранить, но повысить контроль соблюдения карантинных мер.

Госучреждения, оказывающие услуги населению, как минимум на две недели переводят на дистанционный режим работы (за исключением случаев, когда речь идет об обеспечении жизнедеятельности государства). Правительству поручено сформировать четкий перечень сфер-дистанционщиков. Учреждения, продолжающие функционировать, обязаны обеспечить перевод половины персонала на удаленную форму работы. Детские сады продолжат принимать воспитанников. Школы с сегодняшнего дня посещают ученики начальных классов при условии контактирования детей с одним педагогом (запрещен вход в классную комнату даже директору школы). Нововведение сегодняшнего дня – обязательный масочно-перчаточный режим в общественном транспорте.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 10:23
  • DTV
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