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В Украине собираются повысить цену доставки газа

В Украине собираются повысить цену доставки газа

Повышение стомости распределения газа объясняют ростом цен на само топливо, которое в ноябре подорожало еще на 35%.
С нового года в Украине намерены повысить стоимость доставки газа, заявила член Нацкомиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг, Ольга Бабий в эфире телеканала 1+1.

По ее словам, тарифы могут повысить из-за подорожания газа.

Бабий пояснила, что в структуре тарифа на распределение 50% стоимости газа как такового. А в действующем тарифе заложена цена газа до его повышения.

"То есть, если для распределительных компаний, как и для бытового потребителя, цена выросла, значит и тариф на распределение вырастет. Потому что в действующем тарифе на распределение цена газа заложена на уровне весенних цен", - пояснила член регулятора.

При этом она не ожидает дальнейшего роста стоимости газа, сообщает korrespondent.net.

Напомним, Нафтогаз на ноябрь подняла цену газа для бытовых клиентов на 34,7% по сравнению с октябрем, до 6,33 грн/м3 с НДС и без учета стоимости распределения.

Также Нафтогаз резко повысил цены на газ для теплоэнерго. В Нафтогазе напомнили, что до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие ПСО, и заключивших соответствующие договоры поставки природного газа.
korrespondent.net
  • Сегодня, 18:50
  • DTV
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