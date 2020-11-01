Повышение стомости распределения газа объясняют ростом цен на само топливо, которое в ноябре подорожало еще на 35%. С нового года в Украине намерены повысить стоимость доставки газа, заявила член Нацкомиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг, Ольга Бабий в эфире телеканала 1+1.
По ее словам, тарифы могут повысить из-за подорожания газа.
Бабий пояснила, что в структуре тарифа на распределение 50% стоимости газа как такового. А в действующем тарифе заложена цена газа до его повышения.
"То есть, если для распределительных компаний, как и для бытового потребителя, цена выросла, значит и тариф на распределение вырастет. Потому что в действующем тарифе на распределение цена газа заложена на уровне весенних цен", - пояснила член регулятора.
При этом она не ожидает дальнейшего роста стоимости газа, сообщает korrespondent.net.
Напомним, Нафтогаз на ноябрь подняла цену газа для бытовых клиентов на 34,7% по сравнению с октябрем, до 6,33 грн/м3 с НДС и без учета стоимости распределения.
Также Нафтогаз резко повысил цены на газ для теплоэнерго. В Нафтогазе напомнили, что до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие ПСО, и заключивших соответствующие договоры поставки природного газа. korrespondent.net