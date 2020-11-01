О методах лечения коронавируса говорили на рабочем совещании Президента ПМР Вадима Красносельского с участием руководителя Администрации Президента ПМР, председателя Правительства ПМР, главы Оперштаба по профилактике и недопущению распространения вируса, министра здравоохранения и главврача центрального коронавирусного госпиталя Приднестровья.
Кроме препаратов, которые в настоящее время успешно применяются, приднестровские врачи пробуют новые виды лекарств. На совещании отметили, что хорошо себя зарекомендовало лекарство, в составе которого все компоненты растительного происхождения, передает novostipmr.com.
Главный врач Слободзейского коронавирусного госпиталя Игорь Тостановский поделился следующими выводами: приём препарата приводит к явной регрессии вирусной симптоматики. Руководитель Слободзейского госпиталя рекомендует применять его в комплексном лечении и в качестве альтернативы другим медикаментам при лёгком течении болезни.
Также есть мнение, что доступное по цене упомянутое средство может использоваться и в целях профилактики. На заседании решено приобрести пробную партию. Кроме того, обсуждается возможность реализации препарата в розничной аптечной сети, сообщает пресс-служба главы государства. novostipmr.com