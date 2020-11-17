Организаторы международного музыкального песенного конкурса "Евровидение-2021" сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенные для отмененного мероприятия.
Юбилейный 65-й конкурс песни "Евровидение" должен был состояться в мае Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса, передает ria.ru
"Поскольку в конкурсе 2021 года примут участие те же страны, которые должны были выступать в прошлом мае в Роттердаме, референтная группа конкурса "Евровидение" решила не устраивать в январе новую жеребьевку полуфиналов для 41 страны", - говорится в коммюнике конкурса.
Как ранее сообщали организаторы, на данный момент прорабатывается четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступление некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить конкурс "Евровидение", примут в начале следующего года.