Dnestr.TV

 
0

Организаторы конкурса "Евровидение-2021" сохранят жеребьевку отмененного конкурса

Организаторы конкурса "Евровидение-2021" сохранят жеребьевку отмененного конкурса

Организаторы международного музыкального песенного конкурса "Евровидение-2021" сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенные для отмененного мероприятия.

Юбилейный 65-й конкурс песни "Евровидение" должен был состояться в мае Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса, передает ria.ru

"Поскольку в конкурсе 2021 года примут участие те же страны, которые должны были выступать в прошлом мае в Роттердаме, референтная группа конкурса "Евровидение" решила не устраивать в январе новую жеребьевку полуфиналов для 41 страны", - говорится в коммюнике конкурса.

Как ранее сообщали организаторы, на данный момент прорабатывается четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступление некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить конкурс "Евровидение", примут в начале следующего года.

ria.ru
  • Сегодня, 09:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Молдова перед выбором. Где будут голосовать жители Прид ...
  • С 1 января 2021 года меняется условие освобождения от у ...
  • Президентом ПМР инициированы дополнительные карантинные ...
  • Группа DoReDoS посвятила Молдове песню (ВИДЕО)
  • Молдова перед выбором. Что важно знать жителям Приднест ...
  • No comment. В Бендерах снова провал
  • Текущие решения Оперативного штаба: обязательный масочн ...
  • В COVID госпитале "Спартак" четыре пациента устроили ...
  • Вице-премьер РМ Кристина Лесник подала в отставку: Ухож ...
  • Изменение порядка оплаты коммунальных платежей
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна