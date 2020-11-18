Молдавские производители картофеля жалуются, что им негде продавать свой урожай. Из-за пандемии упал спрос со стороны ресторанов и кафе, да и рядовые потребители стали покупать овощи меньше.
Фермеры утверждают, что полки магазинов и прилавки на рынках заполнены импортным товаром, которые предлагают по более низким ценам, чем молдавский, передает tvc.md
Раду Гросу много лет выращивает картофель на принадлежащих ему землях в селе Дубоссары Криулянского района. Это один из крупнейших производителей в стране, продукция которого поставляется на рынки и в сети магазинов столицы. В этом году фермер получил хороший урожай пяти сортов картофеля со ста гектаров, чему был очень рад, но теперь не знает, кому и как продать урожай
«Отсутствие потребительского спроса. Важным фактором сбыта является сфера HoReCa, и, соответственно, нет таких продаж, как в предыдущие годы. У нас есть все шансы не продать картофель до следующего года» - сказал фермер.
Другим фактором, препятствующим продаже молдавского картофеля, стало то, что местный рынок заполнил импорт. Привезенный товар продается по более низким ценам, чем местный, говорит Раду Гросу.
«Цена на импортируемый картофель примерно на 20% ниже чем на местный товар. Они получают дополнительные субсидии, которые позволяют им продавать картофель по более низкой цене, которую мы не можем себе позволить» - отметил Гросу.
Фермер говорит, что в прошлом году в это время года ситуация была совершенно иной.
«Был дефицит картофеля, спрос был гораздо выше. И в этот период, в конце ноября, мы уже закончили продажи нашего картофеля, нам пришлось закупать его у других местных фермеров или даже начать импортировать товар» - сказал производитель картофеля.
Чтобы помочь фермерам, власти должны наложить временный запрет на импорт картофеля или повысить таможенные пошлины, заявляют представители Ассоциации производителей картофеля.
«Слишком много импорта, наши производители в убытке. Они вкладывают деньги в семена, в технологии, в хранение. И в итоге не могут реализовать картофель по 4-5 леев за кг , хотя это довольно неплохая цена» - отметил председатель Ассоциации производителей картофеля Петру Илев.
В свою очередь, в министерстве сельского хозяйства заявляют, что они не могут запретить импорт этой культуры и что производители картофеля пока не сообщили властям о своих проблемах.
«Министерство не может вмешиваться в регулировку цен, Республика Молдова является членом международных торговых организаций, и в соответствии с соглашениями мы должны предоставлять равные условия реализации для всех» - заявила пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Екатерина Григорян.
По статистике, житель Молдовы потребляет ежегодно около 110 килограммов картофеля. В этом году посевы картофеля заняли почти 23 тысячи гектаров, что почти на 5 тысяч больше, чем в 2019-ом. Данные Национального агентства по безопасности пищевых продуктов показывают, что в 2020-ом наша республика импортировала почти 45 тысяч тысяч тонн картофеля, а в прошлом году более 51 тысячи тонн. Цена за килограмм картофеля составляет от 5-ти до 8 леев, тогда как в 19-ом году она доходила даже до 20 леев за килограмм.