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В Украине отменили справку о составе семьи

В Украине отменили справку о составе семьи

Минцифры "продолжает ликвидировать все бессмысленные справки", заявил глава ведомства Михаил Федоров.

Министерство цифровой трансформации ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг, что, в свою очередь, уменьшит административную нагрузку и упростит получение госуслуг для украинцев. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает пресс-служба Минцифры.

"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки", - сказал министр.

Ранее справка о составе семьи нужна была для получения материальной помощи в случае смерти, инвалидности или потери работоспособности военного, получения военными жилья или компенсации за жилье, продления срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Украине и еще в нескольких случаях, передает korrespondent.net.

Федоров напомнил, что сейчас формы справки не существует, как и органа, который должен ее выдавать. Саму же справку отменили еще приказом Министерства социальной политики в 2019 году, но она до сих пор была необходима для некоторых админуслуг.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении перевести 100% предоставления государственных услуг в режим онлайн.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:32
  • DTV
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