Минцифры "продолжает ликвидировать все бессмысленные справки", заявил глава ведомства Михаил Федоров.
Министерство цифровой трансформации ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг, что, в свою очередь, уменьшит административную нагрузку и упростит получение госуслуг для украинцев. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает пресс-служба Минцифры.
"Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки", - сказал министр.
Ранее справка о составе семьи нужна была для получения материальной помощи в случае смерти, инвалидности или потери работоспособности военного, получения военными жилья или компенсации за жилье, продления срока пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Украине и еще в нескольких случаях, передает korrespondent.net.
Федоров напомнил, что сейчас формы справки не существует, как и органа, который должен ее выдавать. Саму же справку отменили еще приказом Министерства социальной политики в 2019 году, но она до сих пор была необходима для некоторых админуслуг.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении перевести 100% предоставления государственных услуг в режим онлайн. korrespondent.net