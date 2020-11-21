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Путин назвал безработицу и бедности главными рисками в мире

Путин назвал безработицу и бедности главными рисками в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что главными рисками в мире остаются долгосрочная массовая безработица и бедность.

"Все-таки главным риском останется массовая долгосрочная, так называемая застойная массовая безработица. С последующим ростом бедности и социальной неустроенности", - сказал он, выступая на саммите G20, передает ria.ru

Сейчас, отметил он, серьезно подорван рост национальных экономик, пандемия уже унесла сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились рабочих мест и доходов.

"И роль "двадцатки" здесь состоит в том, чтобы этого не допустить", — считает президент России.

По его мнению, требуются дополнительные меры, которые помогли бы не допустить ухудшения ситуации с долговыми обязательствами развивающихся стран и избежать роста экономического и социального неравенства на фоне пандемии.

"Необходимо стремиться к сдерживанию протекционизма, отказу от практики односторонних санкций, к возобновлению цепочек поставок", — добавил российский лидер.

ria.ru
  • Вчера, 20:49
  • DTV
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