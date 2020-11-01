Украина и еще семь европейских стран присоединились к решению Совета ЕС от 29 октября о расширении санкций против руководителей Приднестровья.
Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, передает infotag.md со ссылкой на "Европейскую правду"
"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, входящие в Европейскую экономическую зону, и Украина и Грузия присоединяются к решению Совета ЕС", - сообщил он, подчеркнув, что Европейский союз "принимает к сведению это обязательство и приветствует его", сообщает point.md.
Санкции против руководителей Приднестровья впервые были введены в 2010 г. и затем несколько лет продлевались. Теперь они продлены до 31 октября 2021 г. point.md