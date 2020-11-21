Об этом предупреждают ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне. Их работа опубликована на сайте Lancet.
Приостановка вакцинации детей от кори из-за пандемии коронавируса и связанные с ее развитием ограничительные меры могут привести к вспышке этого инфекционного заболевания, передает ria.ru
В исследовании уточняется, что по оценкам ВОЗ, к концу октября, задержки с кампаниями по вакцинации в 26 странах привели к тому, что 94 миллиона детей пропустили запланированные прививки против кори.
Данные за первые шесть месяцев 2020 года показывают, что число случаев кори в большинстве стран снижается, однако это снижение "скорее зловещее, чем обнадеживающее, и предвещает будущие вспышки".
В исследовании говорится, что снижение заболеваемости корью в нынешнем году типично для эпидемического цикла инфекции, а также отражает сокращение передачи респираторных инфекций из-за мер, введенных с распространением коронавируса и сокращения международных и внутренних поездок.
Пандемия, как отмечается, отрицательно повлияла на экономику стран, что приводит к росту уровня голода. Недоедание же вместе с подавленным иммунитетом снижают вероятность выздоровления от кори.
В ближайшее время, как отмечают ученые, вероятно, будет наблюдаться рост числа непривитых от кори детей, многие из которых проживают в бедных отдаленных общинах, где есть проблемы с системой здравоохранения, при этом проблема недоедания будет продолжать расти.
Это дает возможность предполагать, что в следующем году корь может перерасти в эпидемию. Для того, чтобы это предотвратить, необходимо помочь странам наверстать кампанию по вакцинации, а также подготовиться к ожидаемым вспышкам.