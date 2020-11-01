С 24 ноября 2020 года начнётся досрочное голосование по выборам депутатов Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики VII созыва, народных депутатов местных советов, председателей советов - глав администраций сел, поселков:
с 24 по 27 ноября 2020 года – в городских, районных территориальных избирательных комиссиях;
28 ноября 2020 года – в участковых избирательных комиссиях.
Заранее поддержать того или иного кандидата на выборную должность либо проголосовать против всех смогут только те приднестровцы, которые в день голосования, 29 ноября 2020 года, по уважительной причине (служебная командировка, выполнение государственных обязанностей, убытие за пределы Приднестровской Молдавской Республики) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей, напоминают в Центризбиркоме, передает novostipmr.com.
Досрочное голосование проводится по личному письменному заявлению избирателя, соответствующий бланк которого имеется в распоряжении избирательных комиссий.
С 24 по 27 ноября 2020 года досрочное голосование в городских, районных территориальных избирательных комиссиях пройдёт по адресам:
- в Бендерах в кабинете 120 здания Государственной администрации города Бендеры, расположенного по адресу: г. Бендеры, ул. Ленина 17, 1 этаж, телефон: 0 (552) 20-591;
- в Тирасполе – в актовом зале здания Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск, расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября 101, 1 этаж, телефон: 0 (533) 777-25;
- в Слободзейском районе и городе Слободзея – в большом зале здания Государственной администрации Слободзейского района и города Слободзея, 1 этаж, расположенного по адресу: г. Слободзея, ул. Фрунзе 25, телефон: 0 (557) 28-305;
- в Григориопольском районе и городе Григориополь – в актовом зале здания Государственной администрации и Совета народных депутатов Григориопольского района и города Григориополь, расположенного по адресу: г. Григориополь, ул. К. Маркса 146, 1 этаж, телефон: 0 (210) 34-505;
- в Дубоссарском районе и городе Дубоссары – в помещении Территориальной избирательной комиссии Дубоссарского района и города Дубоссары, расположенном по адресу: г. Дубоссары, ул. Дзержинского 6, кабинет 114, телефон: 0 (215) 2-33-69;
- в Рыбницком районе и городе Рыбница – в конференц-зале (кабинет 314) здания Государственной администрации и Совета народных депутатов Рыбницкого района и города Рыбница, расположенного по адресу: г. Рыбница, проспект Победы 4, телефон: 0 (555) 32-704;
- в Каменском районе и городе Каменка – в кабинете 110 здания Государственной администрации Каменского района и города Каменка, расположенного по адресу: г. Каменка, ул. Ленина 8, 1 этаж, телефон: 0 (216) 21-222.
Отметим, что в помещениях, где будет проходить досрочное голосование, реализуют все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Адреса и телефоны территориальных и участковых комиссий можно найти на сайте ЦИК ПМР, в местных газетах, а также воспользовавшись сервисом «Найди свой избирательный участок» на официальном сайте Центризбиркома. novostipmr.com