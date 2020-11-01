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Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы

Варианты для пассажиров с билетами на отмененные рейсы

Пандемия COVID-19 привела и к ограничениям на полеты, так что тысячи пассажиров остались с купленными билетами, которые они не смогли использовать.

Авиакомпании предложили несколько вариантов выхода из возникшей ситуации, сообщает ipn.md

Авиакомпания Fly One уточняет, что предложила пассажирам, пострадавшим от изменения рейсов из-за пандемии COVID-19, три альтернативы. Речь идет о бесплатном изменении даты полета на основании имеющегося расписания рейсов; о ваучерах с возвратом 120 % стоимости билета; о возмещении стоимости билета на условиях тарифа.

„Сейчас большинство пассажиров запрашивают ваучер на сумму 120 % от стоимости билета на отмененный или измененный рейс. И это потому, что Fly One - единственная компания в Республике Молдова, которая внедрила систему возмещения расходов посредством ваучеров на сумму в 120 % от стоимости билета. Пассажир может потребовать возмещения денег в течение одного года с момента приобретения билета. По сравнению с летним периодом количество обращений сократилось благодаря частичному возобновлению полетов”, - отмечает оператор.

С момента начала пандемии компания приложила максимум усилий, чтобы каждый сотрудник оставался в компании Fly One, поэтому ей удалось вовремя обработать большинство полученных от пассажиров запросов, - говорится в ответе.

И компания Air Moldova предлагает несколько решений. Пассажиры с билетами на отмененные рейсы могут сменить их в течение одного года с момента покупки. Например, если человек приобрел билет 20 марта 2020 года, то до 20 марта 2021 года он должен сообщить, на какой период желает поменять рейс. Но он должен вписаться к началу следующего сезона полета - 24 октября 2021 года.

Если пассажир знает, что он не поедет в страну, в которую купил билет, то может запросить ваучер, равный стоимости билета, а позже вправе приобрести на этот ваучер билет в другой пункт назначения. Рекомендуется, чтобы цена нового билета была как можно ближе к сумме, уплаченной за отмененный рейс, так как оператор не возмещает разницу, - пояснили в пресс-службе компании Air Moldova по запросу IPN.

Источник также отмечает, что из-за обстановки, вызванной пандемией, компания переживает тяжелый кризис. На работу выходит меньшая группа сотрудников, которые непосредственно занимаются изменением этих билетов. Обращений много и поэтому клиенты не сразу получают ответы на свои письма, отправленные по электронной почте. Компания заверяет, что ни один пассажир не останется с билетом на руках, поскольку прилагаются все усилия для исправления ситуации.

ipn.md
  • Вчера, 21:09
  • DTV
  • Просмотров: 107
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