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Названы лучшие изобретения 2020 года

Названы лучшие изобретения 2020 года

Главный приз и звание лучшего изобретения уходящего года получил проект компактного устройства для диагностики рака груди.
Один из самых известных в мире журналов Time уже начал подводить итоги 2020 года. Издание составило список из 100 лучших изобретений, которые появились в этом году. Полный перечень изобретений, в субботу, 21 ноября, опубликован на сайте издания.

В составлении списка участвовали редакторы и журналисты издания со всего мира. Заявки на участие принимались при помощи специальной формы онлайн, затем каждый "претендент" оценивался по ряду параметров, в числе которых оригинальность, эффективность, влияние на индустрию.

На сайте издания изобретения отсортированы по тематике - экология, здоровье, гаджеты и другие. В список попала водка, которую делают из воздуха, новые игровые консоли, "живая стена" и многое другое, пишет korrespondent.net.

Одними из самых примечательных изобретений можно назвать робота-собаку для борьбы с одиночеством, очки виртуальной реальности для тренировок, домашний планетарий, зарядную док-станцию для смартфона с функцией дезинфектора и портативную мыльницу, умный улей, экологичный тюбик зубной пасты и технология, которая может стать катализатором вакцины от covid-19.

В списке от Time много изобретений, с которыми массовый пользователь вряд ли сталкивался, но среди лауреатов есть и известные многим гаджеты. К примеру, в категорию развлечений попали сразу две консоли нового поколения: Xbox Series S под лозунгом "Большое обновление для геймеров" и PlayStation 5 - "Игровая революция".

Есть в списке и куртка защищающая тело от вирусов и бактерий, домашняя пивоварня, вращающийся телевизор Samsung The Sero позволяет открывать социальные сети на большом экране, детская коляска с электроприводом, "Умная" каска, которая позволяет строителям разговаривать и записывать видео, а также предупреждает об опасных материалах поблизости, двухместный миниатюрный электромобиль City Transformer разгоняется до 88 км/ч и занимает четверть стандартного парковочного места и многое другое.

Названы лучшие изобретения 2020 года
Названы лучшие изобретения 2020 года
Названы лучшие изобретения 2020 года
Названы лучшие изобретения 2020 года
Названы лучшие изобретения 2020 года
Названы лучшие изобретения 2020 года
Названы лучшие изобретения 2020 года
Названы лучшие изобретения 2020 года
Названы лучшие изобретения 2020 года
Названы лучшие изобретения 2020 года
Названы лучшие изобретения 2020 года
Названы лучшие изобретения 2020 года
Названы лучшие изобретения 2020 года
korrespondent.net
  • Сегодня, 11:46
  • DTV
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