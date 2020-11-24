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В Бендерской крепости откроют информационный центр для туристов

В Бендерской крепости откроют информационный центр для туристов

В историческом музее Бендерской крепости состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Агентством по туризму ПМР и историческим военно-мемориальным комплексом «Бендерская крепость».

По словам директора Агентства по туризму Анны Миколишиной, Бендерская крепость – это один из главных объектов, который в первую очередь привлекает иностранных туристов. Многие из них начинают изучать Приднестровье со знакомства с цитаделью.

Именно поэтому первый туристский информационный центр (ТИЦ), который будет подразделением Агентства по туризму, планируется разместить на территории Александро-Невского парка. Его открытие намечено на следующий год, сообщает novostipmr.com.

«Создание центра необходимо для удобства иностранных туристов, где они смогут получить информацию о различных туристических маршрутах, разработанных по Приднестровью. Им будет предоставлена информация о достопримечательностях и маршрутах, гостиницах и ресторанах, расписании движения общественного транспорта в целом по всей республике. Мы хотели бы добиться того, чтобы туристы оставались в Приднестровье на несколько дней и путешествовали по всей республике», - рассказала директор ГУ «Агентство по туризму» Анна Миколишина.

Центр будет располагаться в историческом здании, находящемся сразу у входа в Александро-Невский парк, у Цареградских ворот. Это сооружение было воздвигнуто во второй половине 19 века российскими военными инженерами в ходе модернизации и укрепления Бендерской крепости после Крымской войны.

«Туристский центр будет играть связующую роль между нашей культурой и иностранными туристами. Потому что в центре будет работать специалист, который сможет помочь иностранным туристам составить свой маршрут по Приднестровью и узнать больше о нашей республике», - отметил директор исторического мемориального комплекса «Бендерская крепость» Александр Яськов.

В этом году из-за пандемии коронавируса Бендерскую крепость не посещали иностранные туристы. В 2019 году в цитадели побывали более 60 тысяч человек - это и иностранные гости, и местные жители.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:15
  • DTV
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