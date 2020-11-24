В историческом музее Бендерской крепости состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Агентством по туризму ПМР и историческим военно-мемориальным комплексом «Бендерская крепость».
По словам директора Агентства по туризму Анны Миколишиной, Бендерская крепость – это один из главных объектов, который в первую очередь привлекает иностранных туристов. Многие из них начинают изучать Приднестровье со знакомства с цитаделью.
Именно поэтому первый туристский информационный центр (ТИЦ), который будет подразделением Агентства по туризму, планируется разместить на территории Александро-Невского парка. Его открытие намечено на следующий год, сообщает novostipmr.com.
«Создание центра необходимо для удобства иностранных туристов, где они смогут получить информацию о различных туристических маршрутах, разработанных по Приднестровью. Им будет предоставлена информация о достопримечательностях и маршрутах, гостиницах и ресторанах, расписании движения общественного транспорта в целом по всей республике. Мы хотели бы добиться того, чтобы туристы оставались в Приднестровье на несколько дней и путешествовали по всей республике», - рассказала директор ГУ «Агентство по туризму» Анна Миколишина.
Центр будет располагаться в историческом здании, находящемся сразу у входа в Александро-Невский парк, у Цареградских ворот. Это сооружение было воздвигнуто во второй половине 19 века российскими военными инженерами в ходе модернизации и укрепления Бендерской крепости после Крымской войны.
«Туристский центр будет играть связующую роль между нашей культурой и иностранными туристами. Потому что в центре будет работать специалист, который сможет помочь иностранным туристам составить свой маршрут по Приднестровью и узнать больше о нашей республике», - отметил директор исторического мемориального комплекса «Бендерская крепость» Александр Яськов.
В этом году из-за пандемии коронавируса Бендерскую крепость не посещали иностранные туристы. В 2019 году в цитадели побывали более 60 тысяч человек - это и иностранные гости, и местные жители. novostipmr.com