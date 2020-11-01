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Правительство РМ предложило новую программу для находящихся за рубежом граждан Молдовы

Правительство РМ предложило новую программу для находящихся за рубежом граждан Молдовы

Правительство РМ предлагает новую программу для находящихся за рубежом наших соотечественников. В частности, для тех, которые готовы вернуться и трудиться дома - как пояснил премьер-министр страны Ион Кику, уже предусмотрены 200 млн леев на субсидии для тех, кто возвращается в страну и намерен работать на благо молдавской экономики:

- Предлагаем новую программу, предназначенную для сограждан, находящихся за рубежом, в надежде, что они вернутся домой. Мы выделили 200 млн леев в бюджете-2021 для субсидий зарплатных налогов. Если они возвращаются в страну и устраиваются на работу, государство будет платить вместо них налоги. Это 42-45% от фонда оплаты труда, - пояснил Кику, слова которого приводит bloknot-moldova.md.

bloknot-moldova.md

  • Сегодня, 07:23
  • DTV
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