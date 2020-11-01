Правительство РМ предлагает новую программу для находящихся за рубежом наших соотечественников. В частности, для тех, которые готовы вернуться и трудиться дома - как пояснил премьер-министр страны Ион Кику, уже предусмотрены 200 млн леев на субсидии для тех, кто возвращается в страну и намерен работать на благо молдавской экономики:
- Предлагаем новую программу, предназначенную для сограждан, находящихся за рубежом, в надежде, что они вернутся домой. Мы выделили 200 млн леев в бюджете-2021 для субсидий зарплатных налогов. Если они возвращаются в страну и устраиваются на работу, государство будет платить вместо них налоги. Это 42-45% от фонда оплаты труда, - пояснил Кику, слова которого приводит bloknot-moldova.md.