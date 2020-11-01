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В этом году 405 приднестровцев пролечили бесплатно за рубежом

В этом году 405 приднестровцев пролечили бесплатно за рубежом

При министерстве здравоохранения действует комиссия, состоящая из профильных специалистов, которая уполномочена направлять граждан Приднестровья на обследование, консультацию и лечение за пределы республики. За 9 месяцев 2020 года в зарубежные клиники за счет государства было направлено 405 приднестровцев. Из них 348 взрослых и 57 детей. В денежном выражении помощь составила 11,5 млн рублей – это средства, которые госказна выделила на лечение граждан ПМР.

В иностранные кардиоклиники поступило 256 пациентов. Как отмечает министр здравоохранения Кристина Албул, потребность в кардиопомощи растет. Об этом говорят цифры: с августа (с начала реализации проекта по лечению острого коронарного синдрома) по декабрь 2019-го 149 людям была оказана высокотехнологическая кардиопомощь за пределами страны, сообщается на сайте Правительства.

Правительство ведет переговоры с иностранной клиникой на предмет открытия в республике центра, оказывающего хирургические вмешательства, которые у нас не делают. В этот четверг группа специалистов прибудет в Тирасполь, чтобы изучить имеющиеся мощности, где можно развернуть такой центр и обсудить детали предстоящего проекта.

Кроме этого, в 2020-м государство финансировало расходы на эндопротезирование и оказание онкологической помощи за рубежом. Также средства пошли на компенсацию расходов за проезд пациентам, нуждающимся в гемодиализе (оплата к пункту оказания помощи), и на оплату услуги МРТ по направлению врача.

«По сравнению с предыдущими годами смертность в Приднестровье уменьшается в динамике. По мнению экспертов, медиков, во многом это связано с действием этих программ, то есть это результат, который можно увидеть в цифрах. Также очень много положительных отзывов от наших граждан. Это программы, которые спасают жизни и уберегают человека от инвалидности», – отметил Премьер-министр Александр Мартынов.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 07:27
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