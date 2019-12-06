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МИД Приднестровья призывает власти Молдовы не препятствовать голосованию граждан ПМР

МИД Приднестровья призывает власти Молдовы не препятствовать голосованию граждан ПМР

Министерство иностранных дел ПМР призвало власти Молдовы не препятствовать гражданам Приднестровья в день выборов депутатов всех уровней и глав сельских (поселковых) администраций. Внешнеполитическое ведомство обратилось и к международным партнерам с просьбой оказать содействие и не допустить провокаций в Единый день голосования, 29 ноября.

Накануне МИД обратился к властям Молдовы с призывом обеспечить реализацию избирательного права граждан ПМР, проживающих в РМ или на территориях, временно находящихся под контролем Кишинёва. Официального ответа пока нет, но в СМИ уже появились комментарии профильного бюро, в которых просьба Тирасполя именуется «провокацией», пишет novostipmr.com.

Приднестровская сторона обратила внимание на специфическую реакцию офиса представителя по политическим вопросам от Молдовы.

МИД ПМР напоминает, что до президентских выборов в Молдове власти РМ обращались к руководству ПМР с аналогичными просьбами. И приднестровская сторона пошла навстречу Кишинёву.

«Напоминаем, что накануне президентских выборов в РМ молдавская сторона дважды обращалась в адрес Приднестровья с аналогичными просьбами, включая обеспечение доставки передвижных урн для голосования. Международные участники переговорного процесса также просили удовлетворить ходатайство Кишинёва. В обоих случаях приднестровская сторона пошла навстречу РМ», - говорится в комментарии МИД.

Внешнеполитическое ведомство напомнило и о соглашении между Верховным Советом Приднестровья и Парламентом Молдовы, подписанном в марте 2000 года.

«С целью исключения неуместных интерпретаций о выборах в представительные органы Приднестровской Молдавской Республики рекомендуем представителям Кишинева внимательно ознакомиться с содержанием Соглашения между Верховным Советом Приднестровья и Парламентом Молдовы, подписанного в марте 2000 года», - отмечается в публикации МИД ПМР.
novostipmr.com
  • Вчера, 19:15
  • DTV
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