Министерство иностранных дел ПМР призвало власти Молдовы не препятствовать гражданам Приднестровья в день выборов депутатов всех уровней и глав сельских (поселковых) администраций. Внешнеполитическое ведомство обратилось и к международным партнерам с просьбой оказать содействие и не допустить провокаций в Единый день голосования, 29 ноября.
Накануне МИД обратился к властям Молдовы с призывом обеспечить реализацию избирательного права граждан ПМР, проживающих в РМ или на территориях, временно находящихся под контролем Кишинёва. Официального ответа пока нет, но в СМИ уже появились комментарии профильного бюро, в которых просьба Тирасполя именуется «провокацией», пишет novostipmr.com.
Приднестровская сторона обратила внимание на специфическую реакцию офиса представителя по политическим вопросам от Молдовы.
МИД ПМР напоминает, что до президентских выборов в Молдове власти РМ обращались к руководству ПМР с аналогичными просьбами. И приднестровская сторона пошла навстречу Кишинёву.
«Напоминаем, что накануне президентских выборов в РМ молдавская сторона дважды обращалась в адрес Приднестровья с аналогичными просьбами, включая обеспечение доставки передвижных урн для голосования. Международные участники переговорного процесса также просили удовлетворить ходатайство Кишинёва. В обоих случаях приднестровская сторона пошла навстречу РМ», - говорится в комментарии МИД.
Внешнеполитическое ведомство напомнило и о соглашении между Верховным Советом Приднестровья и Парламентом Молдовы, подписанном в марте 2000 года.
«С целью исключения неуместных интерпретаций о выборах в представительные органы Приднестровской Молдавской Республики рекомендуем представителям Кишинева внимательно ознакомиться с содержанием Соглашения между Верховным Советом Приднестровья и Парламентом Молдовы, подписанного в марте 2000 года», - отмечается в публикации МИД ПМР. novostipmr.com