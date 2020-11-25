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Социалисты предлагают пересмотреть норму, запрещающую российские телепередачи

Социалисты предлагают пересмотреть норму, запрещающую российские телепередачи

В парламенте РМ помимо статуса русского языка будут рассматривать и возможность возвращения на молдавские тв-экраны информационно-аналитических программ российского производства.

Депутаты Партии социалистов зарегистрировали в парламенте законопроект, который может устранить запрет на трансляцию в Молдове российских телепрограмм информационного, информационно-аналитического, военно-политического характера. Проект подписали депутаты Богдат Цырдя, Андриан Лебединский и Василе Боля, он опубликован на сайте парламента.

Проект среди прочего предусматривает внесение изменений в часть 4 статьи 17 Кодекса аудиовизуальных услуг Молдовы, которая требует от молдавских операторов транслировать телевизионные и радиовещательные программы информационного, информационно-аналитического, военно-политического характера, произведенных лишь в тех странах, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, сообщает sputnik.md.

Фактически, эта норма содержит прямой запрет на ретрансляцию российской телепродукции соответсвующих форматов.

Социалисты предлагают разрешить молдавским теле- и радиовещателям трансляцию любых программ, не противоречащих Национальной концепции об информационной безопасности.

Кроме того, проект депутатов-социалистов предусматривает снижение количества контента местного производства для разных категорий вещателей (в среднем на два часа в сутки) и снижение доли телевизионного контента на румынском языке с 80% до 60%.

sputnik.md
  • Вчера, 19:21
  • DTV
  • Просмотров: 37
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