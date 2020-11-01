Конверт со смертельно ядовитым веществом был обнаружен при разборке почты с уличного почтового ящика.
В Одессе чиновники одного из государственных учреждений получили по почте подозрительное письмо, в котором оказалась ртуть. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 25 ноября, передает korrespondent.net
Указано, что соответствующее заявление поступило в Малиновский отдел полиции города.
"Поступило сообщение из государственного учреждения района о том, что при разборке почты с уличного почтового ящика в одном из конвертов обнаружено подозрительное вещество", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и представители ГСЧС. По предварительным выводам спасателей, обнаруженное вещество является ртутью. Ее изъяли и направили на утилизацию.
Полиция возбудила уголовное дело по факту пересылки ядовитых веществ (ч.1 ст.321 УК Украины). Устанавливаются обстоятельства инцидента и причастные к нему лица.