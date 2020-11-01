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Власти Шотландии приняли закон о бесплатном доступе к гигиеническим продуктам для женщин

Власти Шотландии приняли закон о бесплатном доступе к гигиеническим продуктам для женщин

Власти Шотландии приняли первый в мире закон, закрепляющий право женщин на бесплатный доступ к гигиеническим продуктам.

Как сообщила на своей странице в Twitter первый министр Шотландии Никола Стерджен, во вторник депутаты шотландского парламента единогласно поддержали соответствующее предложение, что, по предварительным оценкам, будет обходиться региональному бюджету в 9,7 млн фунтов ($13 млн) ежегодно, передает tass.ru

Закон, принятия которого активисты добивались больше четырех лет, обязывает местные власти обеспечивать школы, колледжи, университеты, а также общественные здания бесплатными гигиеническими продуктами для женщин. Предоставлять их бесплатно учащимся правительство Шотландии обязало школы и вузы еще в 2017 году, а новый закон существенно расширяет данную инициативу. Участники общественной кампании в поддержку закона обращали особое внимание на проблему недоступности гигиенических продуктов для девочек из бедных семей. По их оценкам, в Великобритании до 140 тыс. школьниц вынуждены регулярно пропускать занятия именно по этой причине.

"Месячные не прекращаются на время пандемий, и сейчас как никогда важна наша работа, направленная на повышение доступности предметов первой необходимости: тампонов, прокладок, а также средств интимной гигиены многоразового использования, - заявила автор законопроекта Моника Леннон, представляющая Лейбористскую партию Шотландии. - Во многих местах в Шотландии уже обеспечивался бесплатный доступ к гигиеническим продуктам, однако новый закон позволит закрепить уже достигнутые успехи и продолжать работу на этом направлении".

Леннон также призвала бороться с табуированием темы месячных и женского здоровья в целом в британском обществе. Сейчас депутат и ее сторонники добиваются введения во всех начальных школах Шотландии обязательных занятий, посвященных теме месячных. Такие занятия уже стали обязательными в Англии.
tass.ru
  • Вчера, 19:29
  • DTV
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